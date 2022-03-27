台南男非法處理廢棄物牟利 堆置7年迄今5千噸未清除

台南王姓男子以自家善化區土地供人堆置一般事業廢棄物，還租用他地使用，再將廢棄鋼筋或塑膠轉售，每年獲利50、60萬元，環檢調查獲迄今長達7年之久，仍有5000多噸廢棄物未清除，台南地院認他犯後態度可議，犯廢清法中非法清理廢棄物罪，應執行2年4月，沒收犯罪所得200萬元。

檢調調查，王姓男子是商行負責人，專門收取公司行號或民宅丟棄木棧板、建築工程或不鏽鋼工廠廢棄白鐵廢料、廢紙、塑膠等廢棄物，再轉售為業。他自2014年9月間起，以每月2萬元代價，向吳姓男子承租位在善化段約2853平方公尺土地，供他人違法堆置及貯存大量木材、建築工程及不鏽鋼工廠白鐵廢料等一般事業廢棄物約8673多噸。

同時，他也以商行名義，將自己與已故胞兄共有土地及管理母親所有蘇林段約1350平方公尺，供他人違法堆置及貯存大量木材、建築工程及不鏽鋼工廠白鐵廢料等一般事業廢棄物5400噸。

據調查，王男以3噸以下貨車每車收500元，10噸以下貨車每車收1000元，10噸以上貨車每車收3000元，提供土地堆置廢棄物外，建築廢棄物鋼筋，以每公斤8元收購，再以每公斤9元轉售他人，另塑膠廢棄物則以每公斤3元收購，再以每公斤5元轉售他人，每年可獲利約50至60萬元。

案經台南市環保局2018年8月30日會同調查局稽查，查獲上情，幾經催促，善化段土地由吳姓地主改善，去年底由環保局複查後確認改善完成，蘇林段土地迄今仍未完成清理改善。王男坦承不諱。

台南地院審酌，王男無視廢棄物清理法規範，未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，及未領有許可文件即從事廢棄物貯存業務，使主管機關無從管理、審查其清運廢棄物，造成環境危害，很不應該。另堆置廢棄物時間已長達7年之久、堆置廢棄物土地範圍甚廣、堆置廢棄物數量非少。