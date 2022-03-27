與妻口角竟罵警五字經 一個字判罰一萬元

66歲楊姓男子今年2月因細故與妻子發生口角，新竹市三分局青草湖派出所兩名員警獲報到場，不料楊盛怒下竟直接朝員警嗆粗話「Ｘ你娘XＸ」，直接遭員警以現行犯逮捕；新竹地院審理終結，楊被依侮辱公務員罪判拘役50日，易科罰金5萬元，換言之，罵「五字經」一個字要罰1萬元。

法官調查時，楊男坦承罵髒話，但辯稱只是口頭禪。但法官指出，楊是因家庭糾紛遭報警，經員警到場處理並數度勸誡後，因不滿員警的調解與其立場不同，便口出穢言辱罵正於執行職務的員警，藉此表達其不滿，非屬單純的口頭禪。