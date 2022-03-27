聽新聞
test
0:00 / 0:00
與妻口角竟罵警五字經 一個字判罰一萬元
66歲楊姓男子今年2月因細故與妻子發生口角，新竹市三分局青草湖派出所兩名員警獲報到場，不料楊盛怒下竟直接朝員警嗆粗話「Ｘ你娘XＸ」，直接遭員警以現行犯逮捕；新竹地院審理終結，楊被依侮辱公務員罪判拘役50日，易科罰金5萬元，換言之，罵「五字經」一個字要罰1萬元。
法官調查時，楊男坦承罵髒話，但辯稱只是口頭禪。但法官指出，楊是因家庭糾紛遭報警，經員警到場處理並數度勸誡後，因不滿員警的調解與其立場不同，便口出穢言辱罵正於執行職務的員警，藉此表達其不滿，非屬單純的口頭禪。
法官認為，楊男未有前科紀錄，卻未能體認公務員依法執行職務是代表國家行使公權力，應予尊重，反而恣意侮辱依法執行職務的公務員，心態、手段可議，影響社會秩序及公權力，蔑視公務員執法尊嚴，另考量楊犯後否認犯行，態度不佳，審酌依侮辱公務員罪判拘役50日，易科罰金5萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言