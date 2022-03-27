男佯瓦斯工用「設備老舊」騙錢 結果遇到新屋露餡被逮

台中市陳姓男子前年間偽造林內管路公司的服務單、宣導單等，放置在吳姓男子的住處信箱，佯裝該公司員工向吳男稱，需更換屋內老舊瓦斯管設備，吳不疑給付陳2700元，不過因該屋為3年多新屋，吳兒子返家後察覺有異，查詢後才知被騙。台中地院依詐欺取財，判陳男拘役30天，得易科。

判決指出，陳姓男子（32歲）有詐欺、違反藥事法前科，曾遭判刑1年2月，不過為了牟利，仍在前年11月間，基於詐欺取財、行使偽造私文書、違反公司法犯意，利用一般人信賴台灣林內工業股份有限公司專業及信譽，透過不知情印刷業者，以林內管路公司名義，偽造「瓦斯管線用戶服務通知」、「林內系統設備管路公司安全設備及服務單」，並在其上各偽造「林內管路公司」印文。

陳男在前年12月15日，將內容為「林內管路公司將派員到府定檢更換老舊軟管及宣導瓦斯相關事宜」的通知單，投放到吳男太平區住處，隔天就借朋友的機車，前往吳住處，自稱為林內管路公司人員，佯稱欲檢查瓦斯管路。

吳男未發現「林內管路公司」與「台灣林內工業股份有限公司」的差異，因陳說詞及資料誤導，誤認陳是台灣林內工業公司所的檢修人員，同意讓陳檢修，陳即假稱瓦斯開關老舊、用了7、8年、塑膠品，為由建議吳更換為銅製品，吳不疑付了2700元更換，但吳兒子返家後，認為房子是3、4年新屋，「怎麼設備老舊」，向台灣林內公司確認，才知受騙。