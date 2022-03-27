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太輕罰不怕 高雄男吊照仍酒駕、9犯這次判10個月

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市彌陀區52歲謝姓男子有多次酒駕前科，才因酒駕服刑完畢兩個月後，縱使被吊銷機車駕照，仍死性不改，又犯酒駕遭逮，構成累犯依法加重其刑；經審理，橋頭地方法院，將謝男依不能安全駕駛動力交通工具罪，處10個月有期徒刑。

判決指出，謝男有多次酒駕前科，2020年才涉犯公共危險罪遭判刑9個月確定，於去年8月24日執行完畢，豈料，同年10月26日下午仍再犯酒駕，騎車行經彌陀區中正路與鹽港一路路口時，闖紅燈遭警攔查，因身上散發酒氣，經酒測發現，酒測值達每公升0.26毫克，被警方依公共危險罪嫌移送，後由檢方起訴。

警詢、偵查及審理期間，謝男皆坦承犯行，但他已第9次涉犯酒駕案，機車駕照又因酒駕吊銷，構成累犯依法加重其刑。

院方審酌，謝男欠缺守法意識，對社會危害性不低，考量始終坦承犯行，且酒後騎車幸未造成任何危害；經審理，將他依不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，處10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

另月前立法院三讀通過，道路交通管理處罰條例增訂酒駕再犯者得公布再犯者姓名、照片及違法事實，新規將於下周四（3月31日）起實施。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市彌陀區52歲謝姓男子因酒駕服刑完畢兩個月後，再犯第9次酒駕，遭判10月個有期徒刑。（示意照）記者陳弘逸／翻攝
高雄市彌陀區52歲謝姓男子因酒駕服刑完畢兩個月後，再犯第9次酒駕，遭判10月個有期徒刑。（示意照）記者陳弘逸／翻攝

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