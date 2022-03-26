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基隆刑事餐會疫情擴大 再傳2警確診 4個分局全淪陷

清水東山國小參觀派出所 見槍傻眼萌問：這是真的嗎？

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中清水東山國小25日校外教學，上午由校長侯素棉親自領隊，帶著45名1至4年級小朋友，到清水警分局大楊所參訪，由所長李財安迎接，帶著學生們來場驚奇的派出所「初體驗」。

小朋友們第一次參觀派出所，見到身穿制服的警員們都驚奇地瞪大了眼睛，看見滿桌的武器、裝備，更目不轉睛地說著「哇…好多槍喔！」包含警用裝備M16步槍、手槍、防彈盾牌、防彈衣、還有金屬探測器，手銬、腳鐐急酒測器，小朋友的眼睛像鷹眼雷達一樣，盯住桌上的武器，不敢相信的直問「這是真的嗎？」

此次參訪大楊所精心安排孩子們最好奇的「武器裝備展示」，所長李財安親自解釋武器裝備的使用方法、威力等資訊，並接受孩子們熱烈的爭相提問，藉此讓他們了解警察工作；接著便引導小朋友穿上防彈衣、頭盔、持長槍，並坐上巡邏車，體驗變裝之旅。

東山國小校長侯素棉表示，從老師到校長以來，第1次接觸警察的工作使用的各式武器裝備，試著全副武裝，體驗警察執勤時身上背負的重量，著實不輕，也藉機向學校學生宣導，警察是小朋友最好的朋友，讓學生了解警察職業及24小時維護民眾安全的辛勞。

大楊所所長李財安提醒小朋友，平時應準時到學校上課，不要太早到或太晚離開，也提醒小朋友上、下學勿在校外逗留，盡早入校或離校等；李也藉機請小朋友回家勸導父母勿酒駕，並宣導「路口等候要走斑馬線」、「不隨意接近陌生人」等安全觀念，期望能有效降低交通事故的發生。

台中清水東山國小45名小朋友，於25日上午到清水警分局大楊派出所參觀。圖／清水警分局提供
台中清水東山國小45名小朋友，於25日上午到清水警分局大楊派出所參觀。圖／清水警分局提供
警方向小朋友講解槍械的用法、功能等，各各聽的目不轉睛。圖／清水警分局提供
警方向小朋友講解槍械的用法、功能等，各各聽的目不轉睛。圖／清水警分局提供
警員在安全狀況下，讓小朋友體驗防彈背心、手握長槍的感覺。圖／清水警分局提供
警員在安全狀況下，讓小朋友體驗防彈背心、手握長槍的感覺。圖／清水警分局提供

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