橋檢偵辦303停電案 高檢署：事前不知情也未干預

高檢署今天表示，未干預橋頭地檢署偵辦興達火力發電廠停電案，對於偵查作為事先並不知情，也從未指導偵辦相關能源設施案件的檢察署偵辦方向，請各界尊重檢察官辦案空間。

橋檢調查303大停電原因及相關人員是否涉刑責，21日搜索興達發電廠員工住處等地，帶回3人漏夜偵訊後認涉犯公共危險罪，諭知各以新台幣15萬元交保。

針對有媒體評論指出，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗以留意反社會分子藉此擾亂民心等語，為停電案件偵查下指導棋，高檢署今天發布新聞稿予以澄清。

高檢署表示，針對各地檢署偵辦個案的案情及應適用的法條，一向尊重檢察官的法律專業判斷，橋檢偵辦303大停電案所適用的法條與偵查作為，高檢署事前並不知情也未干預。

高檢署說，22日召開能源設施相關案件會議是為了因應相關地檢署所反應的「專家鑑定」及相關「費用」事項需求，請各界勿對會議內容妄自揣測或渲染；此外，橋檢是在21日上午發動搜索，能源設施相關案件會議是在22日下午舉行，兩者完全風馬牛不相及。

高檢署表示，從未就能源設施相關案件主動召開記者會發布新聞，也未曾指導相關地檢署偵辦方向，若各界對相關案件提供具體建議或線索，相信檢察官會從善如流一併參考，但仍應尊重檢察官的辦案空間，勿干擾案件的偵辦。