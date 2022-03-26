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盜用學生照片約炮遭公審 科大職員索賠敗訴

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄某科技大學職員張姓男子在職期間，冒用學生的照片上交友網站約炮，正巧約到這名學生的女友人，有學生將約炮截圖貼上網路聊天室，引起眾人公審張姓男子，張打官司求償，高雄地方法院審結，認為張盜用他人照片是事實，判他敗訴。

判決指出，遭盜用照片的學生2017年在自己的臉書貼文，指被張姓職員盜用照片約炮，事隔2年多，有學生在Dcard網站以「教職員八卦」標題貼文，便有其他學生再把2年前的張約炮的截圖貼上留言版引起公審。張認為隱私及名譽受損，控告3名學生妨害名譽，要求學生賠償並公開道歉。

在刑事部分，檢方查出張2017年在交友網站遇到的女子，正是遭他盜用照片的學生所認識的人，女子將2人在Line的對話截圖後，與這名學生一起約張出面，才發現約炮的人竟是學校職員，這名學生才將截圖貼上臉書，並公布張的姓名、照片等資料。檢方認為張盜用學生的照片約炮，不起訴相關學生，張改打民事官司求償並道歉。

高雄地方法院民庭審理後，發現張盜用他人照片，與女子對話時，女子提問「不是只要聊天」，張回覆「汽車旅館也可以聊天」、「還可以躺著比較舒服」、「就坐在床上聊天」等性暗示的對話，認為張身為學校僑生及外籍生事務組職務代理人，常與學生有直接往來，且3名學生所指的內容是事實，駁回張的請求。

高雄某科大職員盜用學生照片約炮遭公審，打官司要向學生求償，高雄地方法院判他敗訴。圖高雄地方法院。記者林保光／攝影
高雄某科大職員盜用學生照片約炮遭公審，打官司要向學生求償，高雄地方法院判他敗訴。圖高雄地方法院。記者林保光／攝影

妨害名譽 汽車旅館

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