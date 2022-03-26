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裝冷氣未做好絕緣害公司失火 師傅判拘50天定讞

中央社 / 高雄26日電

許姓師傅前往高雄一間公司裝冷氣，卻因未做好絕緣導致失火延燒3間公司，橋頭地院一審認定許男有安裝疏失，依公共危險罪判拘50天，高雄高分院駁回上訴，全案定讞。

橋頭地檢署檢察官上訴主張，許男裝冷氣過失導致失火，且迄今未能坦承過失，未跟被害人達成和解賠償等，認為一審判拘50天量刑過輕。

高雄高分院合議庭考量許男並非惡意縱火，現又因健康因素在家休養，家境普通等，且依刑法第175條第3項法定刑規定，為拘役或9000元以下罰金，原審量處拘役50天已不算輕，檢察官上訴並無理由，據此駁回上訴，全案定讞。

二審判決指出，負責冷氣維護跟安裝業務的許男106年12月底受託前往高雄一間生物科技公司裝冷氣，但他卻因未做好絕緣措施，導致安裝在2樓會客室內冷氣在108年7月4日上午因滲水起火燃燒，不但燒毀辦公室內部物品裝潢等，還延燒至旁邊2間公司。

高雄市政府消防局獲報派員到場撲滅火勢，之後進行火災勘查鑑定時，確認起火點和電器因素起火。3間慘遭祝融公司則向橋頭地檢署遞狀提告，全案依公共危險罪將裝冷氣的許男起訴。

許男審理時堅稱裝冷氣時有將控制線絕緣快速接頭插到底，且還反拉確定緊密，因此並無過失。但法官根據相關證人證詞，並勘驗其他冷氣發現，部分冷氣室內機連接外機絕緣快速插頭並未插到底，也沒用絕緣膠帶包覆，因而導致冷氣滴水時水滲入接頭引發火警，不採信許男辯詞。

一審判決指出，橋頭地方法院審理後，依公共危險罪判決許男拘役50天，可易科罰金。但檢方認為量刑過輕，提起上訴。

冷氣 檢察官

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