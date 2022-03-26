遊民哈密公園掌摑孩童 一審判刑3月

廖姓男子居無定所，涉嫌於台北市哈密公園無故掌摑年僅4歲的孩童。士林地方法院認為廖男否認犯行、態度不佳，依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑3月，不得易科罰金。

士院判決書指出，被害孩童於民國109年11月某日晚間在祖母陪同下，前往台北市大同區哈密公園遊玩，在溜滑梯下方驚見遊民正在睡覺，未料遊民突然起身朝孩童頭部打了一巴掌，犯後逃離現場。

轄區警方調閱周邊監視器畫面，鎖定廖姓遊民涉嫌；廖男因未到案遭檢察官通緝，經警查緝到案後遭羈押；廖男否認犯案，辯稱當天有去哈密公園，但監視器中的男子並不是他，也沒有打小孩。

承審合議庭勘驗監視器畫面，認定廖男即是在溜滑梯下方對孩童動粗的男子，考量廖男戕害被害人身心健全發展，且犯後始終否認犯行，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑3月。可上訴。

判決最後提到，得否易科罰金須以犯最重本刑為5年以下有期徒刑之罪，受6個月以下有期徒刑或拘役宣告者為限，而廖男所犯的傷害罪經兒童及少年福利與權益保障法加重處罰後，已非最重本刑為5年以下之罪，因此不得易科罰金。