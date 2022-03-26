高雄工程蟑螂索百萬工程費後人間蒸發 屋主氣炸

高雄一名屋主與工程行簽裝潢合約後，業者以買材料理由超額請款，取款後又以各種理由延宕工程，最後己讀不回，調解也不理，氣得屋主找民代陳情。高市議員黃捷指全台每個月這類工程蟑螂詐騙案高達近百件，受害人需花時間金錢與詐騙集團對抗，實在猖獗可惡，台灣消費者保護協會提醒，大家找工程行時，務必搜尋是否有不良紀錄，避免踩雷。

黃捷表示，受害屋主與工程行簽約，原訂去年7月1日開工，10月15日完工，但工程行執行拆除工程後卻以追加預算、購買材料等理由超額請款，索討百萬工程費。後來屋主匯完款，業者卻以「屋主不讓工班進入」等各種藉口延宕工程，屋主多次催促進度，業者卻已讀不回、拍部分施工照敷衍，後來屋主申請調解也避不見面，如今連第一期工程都沒有完成，整個房子滿目瘡痍。

黃捷側面了解，被檢舉的工程行是南部詐騙慣犯，與多名受害者有工程糾紛，司法院裁判書系統上也前科累累。她說，這類工程蟑螂詐騙案，全台每個月高達近百件，屋主遇上如此惡劣的工程蟑螂求助無門，實在無奈。市府應審核有裝修與施工執照的合格裝修公司或透過住保履約，幫民眾杜絕不肖業者。

台灣消費者保護協會表示，曾接過消費者諮詢類似情形，但循線打電話給被舉報的工程行，都打不通，住址也沒人住。建議民眾有工程類的消費項目，務必找尋口碑好的業者並貨比三家，委任期間應簽合約，而合約要有對方簽名，還應附上證件影本，此外工程進行中也需關心進度，一發現問題，立即向各地消保官或消保團體申訴。