駕BMW撞死女騎士後肇逃 中檢認惡性重大聲押獲准

台中市大里區昨天清晨發生死亡車禍案，劉姓男子酒後駕駛BMW行經大智路撞到梁姓女騎士後逃逸，梁女遭撞擊噴飛倒地送醫不治，劉男肇逃後又撞到2車被查獲，台中地檢署檢察官昨天深夜複訊後，認劉男惡性重大，有逃亡之虞，依酒後駕車致人於死、肇事逃逸致人死亡逃逸等罪嫌，向台中地院聲請羈押獲准。

警方調查，25歲的劉姓虛擬貨幣業者，前天深夜喝酒到天亮，昨天清晨6時10分酒後無照駕駛BMW在返回住處途中，途經中市大里區大智路、喬城路口，撞倒騎機車買菜的梁姓婦人（66歲），未料劉肇事逃逸，又撞到其他2輛車後被警查獲。受重創的梁婦失去生命跡象，經消防救護員緊急處置後送往大里仁愛醫院救治仍不治。

霧峰分局警方表示，劉男在肇事後持續行駛，結果在行經東區東光園路時，在倒車時又撞到停在路邊的2部車輛。警方依循車牌號碼一路追查，最後由第三分局成功逮到人，並對駕駛進行酒測，發現劉男酒測值高達每公升0.95毫克嚴重超標，甚至無照上路。

經霧峰警分局將劉男移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後，認劉男惡性重大，有逃亡之虞，昨天深夜依酒後駕車致人於死、肇事逃逸致人死亡逃逸等罪嫌，向台中地院聲請羈押劉男獲准。

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