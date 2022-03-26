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影／高雄今+4都是匡列隔離中個案 社區風險低

彰化縣議員選舉廣告設自家門口 今上午離奇消失待查

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣第7選區縣議員黃盛祿在自家門口旁邊空地懸掛大圖輸出廣告，今天上午忽然不翼而飛，黃盛祿一頭霧水，警方相當重視，將調閱路口監視畫面找出拆除廣告的人。

民進黨籍縣議 黃盛祿表示，自家門口旁邊空地是他親戚所有，廣告架子是他搭的，去年底為宣傳民進黨和他對四大公投的立場，自費製作大圖輸出廣告，他和蔡英文總統一起宣傳四個不同意。

曾任溪州鄉兩任鄉長的他說，大圖輸出廣告今天上午一早還在，大概10點多消失，實在離奇，應該有人刻意拆除，他將訪查附近居民尋找目睹者，希望對方返還廣告並停止這種不當行為。

彰化縣第7選區現有兩名民進黨籍縣議員，同黨前縣議員李俊諭可能捲土重來，形成3人競爭兩席立委法員的競爭局面，反觀國民黨營仍由現任縣議員參選，氣氛平和。

彰化縣議員黃盛祿的廣告今天上午離奇消失。圖／黃盛祿服務處提供
彰化縣議員黃盛祿的廣告今天上午離奇消失。圖／黃盛祿服務處提供
彰化縣議員黃盛祿的廣告架設在親戚土地上。圖／黃盛祿服務處提供
彰化縣議員黃盛祿的廣告架設在親戚土地上。圖／黃盛祿服務處提供

廣告 民進黨

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