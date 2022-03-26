彰化縣議員選舉廣告設自家門口 今上午離奇消失待查
彰化縣第7選區縣議員黃盛祿在自家門口旁邊空地懸掛大圖輸出廣告，今天上午忽然不翼而飛，黃盛祿一頭霧水，警方相當重視，將調閱路口監視畫面找出拆除廣告的人。
民進黨籍縣議 黃盛祿表示，自家門口旁邊空地是他親戚所有，廣告架子是他搭的，去年底為宣傳民進黨和他對四大公投的立場，自費製作大圖輸出廣告，他和蔡英文總統一起宣傳四個不同意。
曾任溪州鄉兩任鄉長的他說，大圖輸出廣告今天上午一早還在，大概10點多消失，實在離奇，應該有人刻意拆除，他將訪查附近居民尋找目睹者，希望對方返還廣告並停止這種不當行為。
彰化縣第7選區現有兩名民進黨籍縣議員，同黨前縣議員李俊諭可能捲土重來，形成3人競爭兩席立委法員的競爭局面，反觀國民黨營仍由現任縣議員參選，氣氛平和。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言