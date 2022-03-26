持刀搶街友「20元」犯7年以上重罪 雖減刑仍判4年

有多項前科的楊男，去年在大甲區順天路持刀搶陳姓街友新台幣20元，被中檢依加重強盜罪起訴，雖搶得的錢很少，被害人表示不提出告訴，在本案惡性不大，客觀足以引起同情堪憫恕，但楊違反性侵害犯罪防治條例案件，去年6月才執行完畢，為累犯，而加重強盜罪為7年以上有期徒刑，台中地院法官雖予以減刑，仍判4年重刑。

判決書指出指出，楊男（44歲）無固定工作，去年11月30日酒癮犯了，看到陳姓街友躺在大甲區順天路人行道，認為陳好欺侮，先徒手搶走陳的錢包，陳起身高喊「還來」，楊置之不理，轉身離開，但檢視錢包內「空無一物」，又回頭找陳。

楊姓男子蹲坐在陳男身旁，徒手翻找陳的衣物，陳伸手抵抗，楊拿出預藏的摺疊刀，一手拿刀、另一手扯著陳的衣領，威嚇「不給錢、刺下去」，陳擔心被刺傷，掏出僅有2枚10元銅板，楊拿錢逃逸。警方獲報在案發地點附近查獲楊，扣得贓款20元。

楊姓男子面對檢警訊問時神情自然，也承認持刀強盜街友，強調「沒錢買酒喝」，但並不知道加重強盜罪是7年以上重刑，檢察官依加重強盜罪起訴。

合議庭以楊男於2020年間，因違反性侵害犯罪防治條例案件，被判刑3月確定，甫於2021年6月24日執行完畢，前案有期徒刑執行完畢5年內，故意再犯本件有期徒刑以上的罪，為累犯。

合議庭認為，楊男於前案有期徒刑執行完畢後，理應產生警惕作用，返回社會後能因此自我反省、要求，然未滿半年即再犯本案，足見有楊有惡性，前罪徒刑執行未能收得明顯預防、教化效果，就楊本件所犯應加重刑度。

法官以楊男犯後坦承犯行，深表悔悟，所強盜財物僅現金20元，價值尚屬低微，又強盜行為歷時短暫即結束，未造成被害人受有傷害，被害人表示不提出告訴，科以最低度刑仍嫌過重，在客觀上足以引起一般人同情，確有情輕法重，依刑法第59條規定予以減刑。

合議庭審酌，楊男被有妨害風化、竊盜、強盜強制性交等前科，素行不佳，不思以正當途徑賺取所需，僅因缺錢買酒，竟在人來人往之人行道，無視於在公共場所，眾目睽睽下，持折疊刀強盜被害人財物，危害被害人生命、身體、自由、財產安全及社會治安，判刑4年。