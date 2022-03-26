快訊

獨／83%機師派飛第3長程航班未經同意 擬赴民航局抗議

新北確診再+10！樹林移工確診昨10名 擴大匡列後今再增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷拍男同事如廁 高雄某國中職員惡作劇判2月刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄某國中蔣姓男教職員，為對另一名男同事惡作劇，竟趁同事如廁時，潛入國中辦公室男廁持手機偷拍，卻被對方當場發現並報警。警詢、偵訊及審理期間，蔣男皆坦承犯行，地院將他依無故竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收扣案手機，全案可上訴。

判決指出，蔣男於去年1月11日中午1時45分許，為惡搞另一名男同事，潛入國中辦公室男廁，持iPhone手機開啟錄影功能於廁所隔間上方，由上往下拍攝，當場被如廁的男同事發現，立即報警逮人。

警方依法查扣犯案手機、職場性騷擾事件案訪談逐字稿等證物，警詢、偵查及審理時，蔣男皆坦承犯行，但事後未能與對方達成和解、賠償也未尋求原諒。

地院審酌，蔣男在公眾得出入的場所內，無故持手機錄影，對他人隱私侵害甚鉅，兼衡他教育程度為碩士畢業，經濟狀況小康，經審理，將他依無故竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收扣案手機，全案可上訴。

高雄某國中蔣姓男教職員為惡作劇持手機偷拍男同事如廁，地院將他依無故竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑2個月。記者陳弘逸／攝影
高雄某國中蔣姓男教職員為惡作劇持手機偷拍男同事如廁，地院將他依無故竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑2個月。記者陳弘逸／攝影

延伸閱讀

專家帶路／高雄瑞隆商圈 老屋價格親民 留意漏水問題

名人找個家／王嘉煌 看好高雄前景

陳其邁會日台交流協會高雄事務所長 盼深化台日情誼

學生宿舍管理員偷拍洗澡、抓下體 2年半時間共20人受害

相關新聞

確診台商拿假陰性證明返台 偽造文書判5月繳30萬獲緩刑

沈姓台商去年5月疫情嚴重時為求儘速從泰國回台，拿偽造的COVID-19核酸檢驗報告登機入境，結果被紅外線測出體溫38.2...

大潭電廠工程師開貨車暴衝 輾2保全釀1死1重傷判5月

桃園觀音大潭電廠寗姓工程師離開中控室時，開貨車沒有減速慢行結果迴轉時暴衝，直接撞向哨崗的廖姓、侯姓警衛，2人慘遭重壓車底...

偷拍男同事如廁 高雄某國中職員惡作劇判2月刑

高雄某國中蔣姓男教職員，為對另一名男同事惡作劇，竟趁同事如廁時，潛入國中辦公室男廁持手機偷拍，卻被對方當場發現並報警。警...

喝到茫騎電動自行車自摔 酒測值1.17判刑3月

基隆市何姓男子今年1月某日，騎乘具有動力機械性的電動自行車上路，在住處社區停車場車道上不慎自摔，民眾見狀報警，酒測值每公...

促車減速、保護石虎 苗縣新設3處區間測速3月底執法

苗栗縣在台61線西濱快速公路通霄、苑裡路段南、北2處區間測速系統恢復執法後，另外在台13甲線、台3線及縣道140線雙向設...

拯救血汗崩潰「逃」檢 代理檢察長出招要壓低巨量未結

桃園地檢署積案量龐大，檢察官平均未結數破200件長年居高不下，除檢方承受巨大壓力也影響民眾訴訟權益，桃檢近期決議施行「帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。