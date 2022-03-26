偷拍男同事如廁 高雄某國中職員惡作劇判2月刑

高雄某國中蔣姓男教職員，為對另一名男同事惡作劇，竟趁同事如廁時，潛入國中辦公室男廁持手機偷拍，卻被對方當場發現並報警。警詢、偵訊及審理期間，蔣男皆坦承犯行，地院將他依無故竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收扣案手機，全案可上訴。

判決指出，蔣男於去年1月11日中午1時45分許，為惡搞另一名男同事，潛入國中辦公室男廁，持iPhone手機開啟錄影功能於廁所隔間上方，由上往下拍攝，當場被如廁的男同事發現，立即報警逮人。

警方依法查扣犯案手機、職場性騷擾事件案訪談逐字稿等證物，警詢、偵查及審理時，蔣男皆坦承犯行，但事後未能與對方達成和解、賠償也未尋求原諒。