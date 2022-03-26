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喝到茫騎電動自行車自摔 酒測值1.17判刑3月

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市何姓男子今年1月某日，騎乘具有動力機械性的電動自行車上路，在住處社區停車場車道上不慎自摔，民眾見狀報警，酒測值每公升1.17毫克。法官認定該電動自行車以電力為動能，要用鑰匙發動，為電力驅動，屬「動力交通工具」，停車場坡道也屬公共危險規範範圍，依公共危險判他3月徒刑，可易科罰金。　　

基隆地院判決書指出，何男1月某日晚間6點多，騎乘具有動力機械性的電動自行車上路，在居處社區停車場車道上不慎自摔，過往民眾見狀報警，警獲報到場處理，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.17毫克。

法官指出，依刑法所謂「動力交通工具」，指交通工具之推動係以電力或引擎動力等，產生的動能通常大於人力之交通工具，若發生碰撞或肇事，易造成較大的損害。該電動自行車以電力為動能，要用鑰匙發動，可見該車是由電力驅動，屬「動力交通工具」。　　

何男指騎乘電動自行車自外側欲進入社區停車場，在社區停車場入口之坡道自摔，並未傷人。法官表示，公共危險罪為保障人民通行往來安全，未對於駕駛行為之地點限制，只要在人車進出、通過、佇立、停車等使用、往來可能之地點，均可能因行為人不能安全駕駛之行為而造成他人之危害，為該罪所規範的範圍，不影響飲酒後有駕駛動力交通工具行為認定。

判決書指出，何男在偵查中稱不記得騎車前往何處，可能是去買東西等。法官說，社區停車場可能有其他車輛、人員進出，何男飲酒後騎乘動力交通工具於停車場車道行為，已對他人通行往來安全造成危害。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

喝到茫騎電動自行車自摔停車場酒測值1.17，被依公共危險罪判刑3月。圖為高雄一名男子酒後騎電動自行車被依公共危險罪嫌送辦檔案照，非新聞現場。示意圖／記者陳玫伶翻攝
喝到茫騎電動自行車自摔停車場酒測值1.17，被依公共危險罪判刑3月。圖為高雄一名男子酒後騎電動自行車被依公共危險罪嫌送辦檔案照，非新聞現場。示意圖／記者陳玫伶翻攝

電動自行車 停車場 車道

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