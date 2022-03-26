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確診台商拿假陰性證明返台 偽造文書判5月繳30萬獲緩刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

沈姓台商去年5月疫情嚴重時為求儘速從泰國回台，拿偽造的COVID-19核酸檢驗報告登機入境，結果被紅外線測出體溫38.2度，送醫才發現確診，檢方經媒體報導主動偵辦他，法院認為沈罔顧國人健康實應嚴逞，但考量他全部坦承依偽造文書罪判5月，緩刑2年向公庫支付30萬元，可上訴。

檢方起訴指出，沈男長期在泰國經商，因怕當地疫情蔓延嚴重，2021年4月30日由親友幫訂5月3日返台的長榮航空班機，但他5月1日到泰國北柳府醫院做PCR檢測當晚就呈現陽性，但院方聯絡不上沈。

沈在未獲檢測結果下，考量疫情嚴重、本身有高血壓、糖尿病及腎臟癌，透過朋友取得名義不實的泰國康民國際醫院COVID-19陰性核酸檢驗報告，1日更改航班後，2日中午拿偽造的陰性報告搭機回台。

結果沈入境桃園機場在檢疫站紅外線顯示體溫達38.2度，但他仍繼續用偽造報告向機場人員行使，直到被醫檢驗才發現確診，還一度病發重症，21日才康復出院。案發後，沈男在偵查、審理時過坦程不諱，有相關醫療檢測、航班證明。

沈的辯護人主當他應符合自首求減刑，但法院認為，沈雖然有先向高雄衛生所疫調人員坦承，但其並非「有偵查權的機關或公務員」，而是桃園地檢署閱覽蘋果日報、聯合報報導後，主動剪報分案偵辦，應不構成自首。

法院認為，沈明知疫情嚴重，僅為儘速返國持偽造陰性報告入境，罔顧國人生命、身體安全，實應嚴懲，但念在他均坦承不諱，依偽造文書罪判他有期徒刑5月，得易科罰金，並給予緩刑2年，命他應向公庫支付30萬元。

桃園地院認為，沈罔顧國人生命、身體安全，依偽造文書判5月，但給予緩刑2年，命他應向公庫支付30萬元。記者曾健祐／攝影
桃園地院認為，沈罔顧國人生命、身體安全，依偽造文書判5月，但給予緩刑2年，命他應向公庫支付30萬元。記者曾健祐／攝影

桃園機場 疫情 泰國

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