大潭電廠工程師開貨車暴衝 輾2保全釀1死1重傷判5月

桃園觀音大潭電廠寗姓工程師離開中控室時，開貨車沒有減速慢行結果迴轉時暴衝，直接撞向哨崗的廖姓、侯姓警衛，2人慘遭重壓車底，經堆高機撐開拉出廖已命危搶救不治，侯腦部重傷留下嚴重後遺症，法院以寗造成危害嚴重，但考量他自首、有和解，依過失致死罪判他5月，可上訴。

檢警調查，寗男（40歲）2020年7月9日下午5點多開1輛小貨車從大潭電廠內的中控室往北門，當時打算左轉停在警衛室前的槽化線，卻疏於注意沒有減速，結果車輛暴衝朝警衛岡哨，當場撞上侯姓、廖姓2名警衛。

當時貨車壓住2人，現場經堆高機協助把車輛架高，消防員到場後將2人從車底拉出，但廖男（45歲）已經失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治身亡，而侯男（56歲）頭部重創，雖撿回一命但仍留下神智不清、反應遲鈍及記憶衰退等重傷害。

案發後寗留在現場向警方自首，他在警詢、檢方偵訊及審理時都自白坦承犯行，現場監視器畫面也拍下當時貨車暴衝撞向警衛過程。

法院指出，寗男同時犯過失致人於死罪、過失致人重傷罪，2罪想像競合，應從重依前項論罪，但也審酌他犯後原地向警方表明肇事，符合自首要件予以減輕其刑。