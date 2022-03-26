拯救血汗崩潰「逃」檢 代理檢察長出招要壓低巨量未結

桃園地檢署積案量龐大，檢察官平均未結數破200件長年居高不下，除檢方承受巨大壓力也影響民眾訴訟權益，桃檢近期決議施行「帶便當」制度，由偵查股將調動至公訴的檢察官帶走部分未結案件，等同邊蒞庭、邊結案，盼遏止因異動頻繁造成爆股窘境，也讓剛分發新人有更正常偵查品質。

桃園地檢轄區人口大量移入，還有桃園機場、全國最多移工人口，每月新收案飆升5000件以上，但偵查僅64股，雖成立審查中心分流約4成5案量，但本身人力不足、異動頻繁，每年分發新人也是10多人起跳，往往一接手就是破200件的地獄股，多年沉痾嚴重耗損檢方心力，被戲稱「逃」檢。

桃檢有檢察官說，平均未結破200件，包括3個月內進行、訂庭期都非常吃緊，輪分案都結不完了，一但又被指分大型專案就恐面臨直接爆股慘狀，最嚴重還有人未結破400件，當時從偵查輪調至公訴時，內部只能將一股切分成兩股，由剛分發的2名新人各拿200件。

歷任派到桃檢的檢察長雖曾嘗試提出解方，包括拿出獎金鼓勵每月結70件以上就發3000元獎金，制度立意良善但缺乏防弊機制，往往淪為朝三暮四成效有限。

有資深檢察官說，法務部長蔡清祥在桃檢檢察長任內推行的「九九神功」，力求未結案下降至100件內，但時隔多年桃檢生態巨變，內部人甚至戲稱現在已經是一九九神功了。直到現任檢察長陳維練派桃檢代理期間，就曾在和各組餐敘時提出偵查「帶便當」至公訴的議題。

依桃檢慣例，剛分發新人會在偵查2年再轉到公訴歷練2年，雖大部分人都努力加班結案仍難防有人留下龐大未結給後手狀況，帶便當制度施行後最直接影響今年要去公訴的59期，及明年的60期新人，59、60期又占偵查1/3強，新人反對聲浪高一度在內部引起正反意見激辯。

不少年輕檢察官認為，現在國民參審即將上路，公訴頻繁準備模擬法庭，「並非大家想像中的輕鬆」，若帶案過去辦，恐蠟燭兩頭燒，且開庭書記官如何搭配、偵結的箱子送給哪個主任看，都需要相關配套因應。

為此桃檢日前多次由主任檢察官、資深檢察官開會表示意見，也曾開檢察官會議說明施行辦法，並參酌台中、苗栗等地檢，3月18日以「帶便當」、「毒偵折抵」2個議題開放全署檢察官投票，當天開票結果同意、反對各以61票比47票，76票比31票等，2項提案都通過確定要實施。

桃檢檢察長陳維練表示，帶便當制度是以「離逾期未滿3個月的案件」為主，以去年同時間130多件、17個異動股，估計各股會帶約8件，該案件原檢察官已進行多次，偵辦細節掌握度最高，才希望帶到公訴自結，避免交給後手又重新起算結案時間，耗費人力也影響當事人訴訟品質。

陳維練是司法官學院20期結業，過去曾任司法官訓練所秘書、台高檢襄閱，和學習司法官互動熱絡，也很關心年輕檢察官，他說，任何制度總是要有個開頭，笑稱自己從最高檢來代理桃檢僅是「到此一遊」，可能僅僅數月之緣，但仍天天都在想如何改善體質。