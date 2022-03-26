惡劣繼父短時間猥褻稚女3次 論3罪判刑
桃園1名變態繼父為逞性慾，利用11歲女兒有輕度障礙在表達、理解上與一般同齡兒童不足，多次趁著老婆帶另名小孩看醫生時，伸手撫摸她胸部，又變本加厲裸下體拉她手握住自己生殖器，後來女童情緒有異才曝光，法院以男子戕害女童身心，依3個乘機猥褻罪判他1年6月，可上訴。
檢警調查，繼父和女兒同住，他明知小孩領有輕度智能障礙證明，語言表達都比一般同齡兒童低，對於猥褻意義認知也較不足，竟趁著老婆帶另一名小女兒去看醫生時伸出魔爪。
檢方查出，繼父接連在2021年2月間，先是隔著衣服撫摸女兒胸部，得手後食髓知味又掀衣亂摸，最後趁著洗完澡下半身裸露走出浴室，竟拉對方手去握住自己生殖器，短時間內連續猥褻女童3次。
惡行曝光後，繼父在警詢、偵查及審理過程均坦承不諱，並和女童證詞大致相符；檢方雖認繼父接連對女童下手屬於接續犯，但法院認為，3次猥褻時間雖然相近，但明顯可分、各次行為不盡相同，犯意各別、行為互殊，應論3罪分論併罰。
法院審酌，男子身為女童繼父，竟在多次單獨相處機會， 又利用對方有輕度智能障礙等朝她猥褻，影響小孩心智發展、身心正常發展，但考量他犯後坦承非無悔意，依3個成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，各判9月，應執行1年6月。
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