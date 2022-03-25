林秉樞案下周一首開庭 律師：希望盡量還原真實

林秉樞案下周一首開準備程序庭，因案件有違善良風俗，法院決定不公開審理。林秉樞律師陳頂新說，預計當天開庭，策略上會放在法律構成要件上做論述。

林秉樞被控暴力對待立委高嘉瑜，新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8罪起訴林秉樞。

案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定繼續羈押禁見。

新北地院下周一將召開準備程序庭，調查證據能力有無及被告是否認罪，受命法官為謝茵絜。公訴檢察官則由司法官58期、曾待過重大與婦幼專組的王凌亞負責。

陳頂新指出，策略上不排除承認有做客觀行為，但客觀行為是否成立檢方指摘的罪刑，會是論述重點，主要會放在法律構成要件上做爭執，如當事人認定與檢方指摘內容有所出入，希望跟法官作澄清，「至少希望盡量還原真實狀況，也不會去做無意義的強辯」。