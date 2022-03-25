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女議員戴寧上腳鐐奔喪違反民情？法務部晚間回應了
嘉義市無黨籍女市議員戴寧涉嫌助理補助款詐領案，偵查中羈押禁見，羈押期間父親過世，她上手銬、腳鐐戒護奔喪；嘉義縣、市5名立法委員今天拜會法務部長蔡清祥表示關切，認社會觀感欠佳，法務部晚間回應「感同深受」，已要求矯正同仁加強教育訓練。
法務部指出，有關戴姓被告因案於嘉義看守所羈押禁見，2022年3月23日依法核准戒護奔喪，該所依羈押法第19條規定施用戒具之戒護過程，未考量戴姓收容人祭拜之不便，造成社會觀感欠佳一事，法務部長蔡清祥當天從媒體報導獲悉，感同身受。
法務部說，已責令矯正署了解及檢討嘉義看守所戒護外出使用戒具執行方式，並於昨天部務會報再度重申，要求矯正署加強矯正同仁的教育訓練，於未來執行此類案件時，在不影響戒護安全前提下，能夠妥適執行，以保障收容人權。
包括陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5立委均認為，法務部矯正署要求戴寧進行靈堂儀式需全程上手銬、腳鐐，違反正常社會民情。
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