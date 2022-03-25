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家暴夫持刀刺妻臟器外露 涉殺人未遂罪起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

陳姓男子無法忍受姜姓妻子提離婚還要求分居，上月要姜女返回兩人住居處談判，期間陳男不僅對姜女拳腳相向，還拿刀猛刺姜女導致臟器外露、大量流血，新北地檢署調查認定，陳男犯案手段凶殘，顯見殺意甚堅，若非及時救治，可能產生死亡結果，今依殺人未遂罪起訴。

檢警調查，姜女因無法忍受陳男多次家暴，今年1月31日起與丈夫分居並提離婚。上月21日，陳男以談離婚等理由騙姜女返回同居處，姜女進屋後，陳男旋即對姜女拳打腳踢，還到廚房拿菜刀架在自己脖子，揚言要自殺，恰好社工此時聯繫姜女，知悉姜女處於危險狀態，立即協助報警。

警方到場後敲門，姜女趁陳男到陽台探頭時，趕緊將陳男反鎖在陽台，詎料陳男因此暴怒，一腳踹開反鎖木門，持刀猛刺姜女腹部，姜女用手去擋，造成右手與右穿刺傷、腸子外露，肝臟撕裂等嚴重傷害。

陳男見狀驚覺苗頭不對，竟將菜刀洗乾淨後放到姜女左手，還要姜女向警方說「是我自殺」，才開門讓警方進入。

檢方偵查期間，陳男否認犯行，辯稱當時是拿刀架著自己脖子，但沒有刺殺姜女，是姜女要奪刀，他滑倒才不小心將刀子刺到姜女，但檢方依現場採證照片與醫院證明，未採信陳男說詞。

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陳男疑似誘騙姜女返家，不僅對她動粗還持刀刺到她腸外露，並將刀塞到姜女手中要她說是自殺造成的，事後更狡辯是跌倒刺到，被檢方起訴殺人未遂。圖／聯合報系資料照片
陳男疑似誘騙姜女返家，不僅對她動粗還持刀刺到她腸外露，並將刀塞到姜女手中要她說是自殺造成的，事後更狡辯是跌倒刺到，被檢方起訴殺人未遂。圖／聯合報系資料照片

離婚 新北 家暴 殺人

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