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法院判免賠長榮航空3400萬 空服員：盼公司不要再上訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工行動，長榮航空認為工會違法罷工，向工會及12名幹部、成員提損害賠償訴訟，連帶求償3400萬元，台北地方法院今判工會及幹部、成員均免賠；工會秘書長周聖凱說，本案纏訟非常久，且金額是一般勞工負擔不起的龐大，承受的心理壓力很大。

工會監事會召集人、長榮航空空服員胡曉萱受訪指出，她從來沒有想過會被這麼大的公司提告求償3400萬元，從罷工至今感到很不真實，但她從來沒有懷疑過罷工的合法性，今天法院判決也在在證實罷工是合法的，希望長榮航空在疫情如此嚴峻的狀況下，不要再上訴。

律師陳愷閎表示，罷工後工會10多名成員被資方以高額損害賠償訴訟追殺，不管是勞動部、台北高等行政法院都認為罷工一切合法，但至今2年了，長榮航空仍執意讓勞工面對3400萬元訴訟。

他指出，蔡英文總統說，勞工要自立自強，要自己跟雇主爭取權益，但工會自立自強舉行的罷工，累積2000人的集體意志，跟雇主爭取勞動權益，希望今天是訴訟的終點；他也認為，勞工正義最後必定會勝利，且想問蔡英文，難道這就是她期待看到勞工爭取權益後，被雇主以訴訟追殺的例子嗎？難道目的只想要殺雞儆猴，想要告訴全台灣勞工，只要敢跟雇主爭取權利，就會面臨雇主提起高額損害賠償訴訟的結果嗎？

周聖凱說，本案纏訟非常久，從2019年開始常常要來法院，起初法院也有問是否有和解意願，工會也有表達雙方可以談談看，但長榮堅持要賠償，但他們認為罷工合法，一塊錢都不應該賠，最終和解失敗，如今法院已經證明罷工合法，長榮也沒有必要再繼續上訴。

桃園市空服員職業工會周聖凱（左）和長榮航空空服員、公會監事會召集人胡曉萱（中）、律師陳愷閎（右）。記者林孟潔／攝影
桃園市空服員職業工會周聖凱（左）和長榮航空空服員、公會監事會召集人胡曉萱（中）、律師陳愷閎（右）。記者林孟潔／攝影

罷工 長榮 空服員

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