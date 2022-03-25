冒牌律師「執業」10年 所得逾千萬元今被羈押

雲林縣57歲何姓男子未具律師資格，竟從102年在雲林開設事務所受人委任訴訟、代發律師函等作業，長達約10年之久，在口耳相傳下，地方稱他為「侓師」，雲林地檢署接獲舉報，昨天發動搜索，查扣許多文書資料，發現他長期受委任案件達數十件，營業所得逾千萬元，今天以詐欺等罪嫌聲押獲准。

雲林地檢署日前接獲檢舉，經初步追查，發現何姓男子意圖營利而辦理訴訟事件，從102年起迄今，在雲林縣大埤鄉某處設立事務所，對外自稱律師，招攬訴訟業務，並多次偽變造雲林地方法院的開庭通知書，取信於被害人，使被害人陷於錯誤，委託他代為辦理訴訟事件。

雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮雲林調查站，昨天到何男事務所及住處搜索，起出大批公文書狀以及訴訟資料、訴訟電磁紀錄等事證，發現被害人眾多，因長期受理訴訟，向委任的當事人每案收取3萬至50萬元不等的委任費，初估違法招攬訴訟案達數十件，且從他與被害人帳戶往來資料顯示，不法所得逾千萬元。

雲林地檢署清查何男所受理的案件，主任檢察官吳文城表示，何男受理以民事案為主，雖然代書可幫人書寫委任狀、訴狀或土地分割等書狀，但不能受理訴訟，且有被害當事人聲稱何男不但自稱律師招攬業務，還變造法院通知書，顯有不法。

至於無照律師如何在地方營業長達10年，檢方表示，何男起先幫人書寫存證信函或律師函打贏了官司，時間一久口耳相傳，大家就以「律師」之名，委以重任，加上鄉間相關資訊查證不佳，致令何男能在地方無律師執照長期「執業」。

檢察官昨天傳訊何男，何男否認犯行，辯稱只受理委任書狀書寫，但檢方認為他變造法院通知書事實明確，加上被害當事人舉證，訊後依涉犯詐欺、律師法無律師證書意圖營利辦理訴訟事件及偽變造公文書等罪嫌重大、串滅證及反覆實施詐欺之虞，今天向法院聲請羈押獲准。