國道恐怖逼車十幾公里還丟礦泉水瓶 男子遭判刑4月

吳姓男子在國道一號上因不滿前方車輛，即逼車緊跟著黃姓駕駛的小客車，甚至開到黃車前方煞停，還在國道上向黃男丟礦泉水瓶，逼車狂追十幾公里，直到把黃男逼下交流道，彰化地方法院依妨害公眾往來安全罪，判刑4月，如易科罰金需罰12萬元。

判決書指出，吳男去年3月某日下午5點多行經國道一號224公里彰化溪州段，與前方黃男駕駛的小客車有行車糾紛，吳男不滿黃男一路逼車，還任意變換車道開到黃男車前急煞，阻擋黃男前行，還朝黃車丟礦泉水瓶，黃男只好變換車道改開到路肩。

吳男仍不放過他繼續在路肩逼車，直到黃男要下虎尾交流道時，吳男又超車到黃男前方擋著，迫使黃男暫停在匝道口，兩人僵持不下後，黃男再開車下交流道，從虎尾鎮斗六聯絡道到過溪路，吳男仍一路緊追，最後又阻擋在黃男車前，直到黃男報警，將吳男送辦。