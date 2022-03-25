主任檢建議修法做補助議員實質薪資 法界看法不一

議員詐領助理費弊案頻傳，台中高分檢主任檢察官李慶義建議，何不修法把它當成是補助議員的實質薪資，引發法界討論，律師林瓊嘉認為，有少數議員浮報助理費用遭判刑，這是個案而非通案，為提升議員服務品質，培養議會新生代政治菁英，公費助理不宜因少數議員違規而廢除；律師顏偉哲認為雖可修法，但需將公費助理補助費之使用範圍及目的，擴及至與助理職務相關之業務，給予民意代表更多彈性運用空間，充分發揮民意代表該有的功能。

議員詐領助理費弊案頻傳，有人喊冤也有人鋃鐺入獄。台中高分檢主任檢察官李慶義建議，何不直接修法把它當成是補助議員的實質薪資，由議員自行運用，不但避免個案認定上的困擾，也可減輕院檢在審理偵辦這類案件上的負擔。法界有著不同看法。

律師林瓊嘉表示，地方議員的工作主要監督市政、反映民意、推展地方自治，議員可支領研究費、出席費、交通費、為民服務費等，另補助聘用公費助理費，報載北市議員一個月約50萬元現金匯入，其中24萬是助理補助費採實報實銷。

林瓊嘉表示，有少數議員浮報助理費用，因此被判刑，這是個案而非通案，為提升議員服務品質，培養議會新生代政治菁英，公費助理不宜因少數議員違規而廢除；對於層出的不實申報助理費，議會應協助議員如何合法使用、申報，才能提升議會民主素養與法治精神。否則因不實申報即容許匯入款彈性多元使用，變相讓地方議員每月收入50萬，比總統、行政院長更多，明顯不適當，更不利地方自治效能的提升。

律師顏偉哲說，已有多位議員因詐領助理費而遭司法追訴、判刑，法院實務上對此所持見解，看似一致，實則藏有貓膩。概括而言，如果議員申請聘用公費助理，卻將補助費用於支付其他私聘助理之薪資，雖有偽造文書之相關罪責，惟依大水庫理論，目前實務上均認為欠缺不法所有意圖，不成立貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪。

然有問題者，倘聘請公費助理之補助費並非用於支付其他私聘助理之薪資，但也非挪為私用，而是用於其他與議員職務有實質關聯之事項，依現行實務看法，仍會構成利用職務機會詐取財物罪，此時即產生極大爭議。

易言之，法院所承認之大水庫理論，似已限縮公費助理補助費僅能用於支付其他私聘助理薪資之類型，然此實未充分考量我國民意代表職務之特殊性，一方面要求民意代表應為人民表率，另方面卻又期待民意代表需深入基層，具備各式各樣服務，然結論竟是縱使未將補助費挪於私用而全部用於選民服務上，仍然構成貪汙，

不能謂對於國民之法感情有所違背，則前述僅能用於支付其他私聘助理薪資之說，即過於狹隘，甚至有誘人入罪而違反刑法期待可能性原則。為解決上開爭議，又為避免民意代表趁機圖利自身，建議擴充大水庫理論，公費助理補助費只要確定使用於公務上即應認非屬貪污（還是可以追究偽造文書等刑責）。