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主任檢建議修法做補助議員實質薪資 法界看法不一

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

議員詐領助理費弊案頻傳，台中高分檢主任檢察官李慶義建議，何不修法把它當成是補助議員的實質薪資，引發法界討論，律師林瓊嘉認為，有少數議員浮報助理費用遭判刑，這是個案而非通案，為提升議員服務品質，培養議會新生代政治菁英，公費助理不宜因少數議員違規而廢除；律師顏偉哲認為雖可修法，但需將公費助理補助費之使用範圍及目的，擴及至與助理職務相關之業務，給予民意代表更多彈性運用空間，充分發揮民意代表該有的功能。

議員詐領助理費弊案頻傳，有人喊冤也有人鋃鐺入獄。台中高分檢主任檢察官李慶義建議，何不直接修法把它當成是補助議員的實質薪資，由議員自行運用，不但避免個案認定上的困擾，也可減輕院檢在審理偵辦這類案件上的負擔。法界有著不同看法。

律師林瓊嘉表示，地方議員的工作主要監督市政、反映民意、推展地方自治，議員可支領研究費、出席費、交通費、為民服務費等，另補助聘用公費助理費，報載北市議員一個月約50萬元現金匯入，其中24萬是助理補助費採實報實銷。

林瓊嘉表示，有少數議員浮報助理費用，因此被判刑，這是個案而非通案，為提升議員服務品質，培養議會新生代政治菁英，公費助理不宜因少數議員違規而廢除；對於層出的不實申報助理費，議會應協助議員如何合法使用、申報，才能提升議會民主素養與法治精神。否則因不實申報即容許匯入款彈性多元使用，變相讓地方議員每月收入50萬，比總統、行政院長更多，明顯不適當，更不利地方自治效能的提升。

律師顏偉哲說，已有多位議員因詐領助理費而遭司法追訴、判刑，法院實務上對此所持見解，看似一致，實則藏有貓膩。概括而言，如果議員申請聘用公費助理，卻將補助費用於支付其他私聘助理之薪資，雖有偽造文書之相關罪責，惟依大水庫理論，目前實務上均認為欠缺不法所有意圖，不成立貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪。

然有問題者，倘聘請公費助理之補助費並非用於支付其他私聘助理之薪資，但也非挪為私用，而是用於其他與議員職務有實質關聯之事項，依現行實務看法，仍會構成利用職務機會詐取財物罪，此時即產生極大爭議。

易言之，法院所承認之大水庫理論，似已限縮公費助理補助費僅能用於支付其他私聘助理薪資之類型，然此實未充分考量我國民意代表職務之特殊性，一方面要求民意代表應為人民表率，另方面卻又期待民意代表需深入基層，具備各式各樣服務，然結論竟是縱使未將補助費挪於私用而全部用於選民服務上，仍然構成貪汙，

不能謂對於國民之法感情有所違背，則前述僅能用於支付其他私聘助理薪資之說，即過於狹隘，甚至有誘人入罪而違反刑法期待可能性原則。為解決上開爭議，又為避免民意代表趁機圖利自身，建議擴充大水庫理論，公費助理補助費只要確定使用於公務上即應認非屬貪污（還是可以追究偽造文書等刑責）。

或者直接修法，將公費助理補助費之使用範圍及目的擴及至與助理職務相關之業務，給予民意代表更多彈性運用之空間，以充分發揮民意代表該有的功能。

律師林瓊嘉認為有少數議員浮報助理費用，因此被判刑，這是個案而非通案，為提升議員服務品質，培養議會新生代政治菁英，公費助理不宜因少數議員違規而廢除。圖／本報資料照
律師林瓊嘉認為有少數議員浮報助理費用，因此被判刑，這是個案而非通案，為提升議員服務品質，培養議會新生代政治菁英，公費助理不宜因少數議員違規而廢除。圖／本報資料照
律師顏偉哲認雖可修法，但需將公費助理補助費之使用範圍及目的擴及至與助理職務相關之業務，給予民意代表更多彈性運用之空間，以充分發揮民意代表該有的功能。圖／本報資料照
律師顏偉哲認雖可修法，但需將公費助理補助費之使用範圍及目的擴及至與助理職務相關之業務，給予民意代表更多彈性運用之空間，以充分發揮民意代表該有的功能。圖／本報資料照

薪資 貪汙

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