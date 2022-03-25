批6大罷工行為不合法 長榮航空求償敗訴判決理由揭曉

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工行動，持續17天落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員提出非法罷工損害賠償訴訟求償3400萬元，台北地方法院今判長榮航空敗訴，工會及幹部、成員均免賠，可上訴。

台北地院指出，依勞資爭議處理法規定，工會及會員為了達到主張，所為的罷工或其他阻礙事業正常運作、與公司對抗的爭議行為，若沒有違反誠實信用或權利不得濫用原則，雇主不能請求損害賠償。

長榮航空主張，工會招收不符合資格的高雄分會會員參與罷工投票及後續罷工活動，主體程序不合法；未經團體協商，於勞資爭議調解時臨時增加「增設勞工董事」，蓄意造成調解不成立而發動罷工，程序不合法。

另認為，工會訴求限制外籍組員服勤人數、日支費絕對間距條款、增設勞工董事，目的不合法；且工會以侵入長榮航空營業處所、封鎖出入口的方式罷工，手段也不合法。

台北地院審理後，認為工會發動的罷工行為，難認違反誠實信用或權力不得濫用原則，長榮航空請求沒有理由，判決敗訴，工會及幹部、成員均免賠。

桃園市空服員職業工會2019年提出外站津貼費、過勞航班等8項訴求，和長榮航空三度協商破局，同年6月20日下午4時正式宣布罷工，並於南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，影響車輛進出，導致園區內約計超過一千名員工無法正常上下班。