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童仲彥上囚車前往宜蘭監獄 入獄第一餐菜色曝光
金色力量黨主席童仲彥2011年擔任台北市議員期間，利用人頭詐領公費助理補助費5萬多元，被依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪，判刑3年10月，褫奪公權2年，被通知今天早上10點報到入監。童仲彥遲至下午3點36分抵達宜蘭地檢署，解釋是因忘了拿證件，並於下午4點26分上囚車，前往宜蘭監獄。
童仲彥聲請在宜蘭監獄執行，台北地檢署囑託宜蘭地檢署代為處理，並通知今天上午10點報到入監。童仲彥今天下午3點56分搭乘計程車抵達宜檢，頭戴金色力量的帽子，穿著藍色上衣、牛仔褲，腳踩藍白拖鞋，手中拎著兩個紙袋。
被問及晚到一事，童仲彥表示，今天早上剛好忘了拿健保卡和身分證，又回去拿，最後叫計程車搭乘前往宜檢。他說，今天帶了衣服而已，頭髮也按照規定剪好。
童仲彥上月在臉書發文，4月22日婚宴和入監惜別會一起辦；今天報到入監的他回應，「尊重執行處」。
宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，被告童仲彥在15點36分報到，經檢察官審查相關訴訟資料無誤，發了執行指揮書後，就會發監執行。童仲彥於下午4點26分上囚車，接著被載往宜蘭監獄服刑。
童仲彥今天入獄後第一餐的菜色，有紅燒硬尾魚、豆豉肉醬、新鮮時蔬、筍絲肉羹湯。
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