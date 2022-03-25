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工會發動空服員罷工17天 長榮求償3400萬結果出爐

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工會發動空服員罷工17天 長榮航空求償3400萬結果出爐

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工行動，持續17天落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部提出非法罷工損害賠償訴訟，求償3400萬元，台北地方法院今判工會及幹部全部免賠，可上訴

桃園市空服員職業工會2019年提出外站津貼費、過勞航班等8項訴求，和長榮航空三度協商破局，同年6月20日下午4時正式宣布罷工，並於南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，影響車輛進出，導致園區內約計超過一千名員工無法正常上下班。

罷工第二天，長榮航空委任律師到台北地方法院提起訴訟，認為工會在團體協約中未提出增設勞工董事，卻在調解期間才要求，依規定不屬於調解事項，且長榮航空是純民營航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會可以協商事項，但工會卻以勞工董事當作罷工訴求之一，明顯是違法罷工。

長榮航空認為，工會發起罷工已嚴重影響公司營收、聲譽、財產損失，並以公司一天損失營業收入為請求基礎，以尼莎颱風期間全面停飛的損害為依據來請求，一日損失3400萬元，請求工會、工會理事長、全體理監事共12人連帶賠償，捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益。

台北地方法院認為，即使有被告住所地在台北巿，但工會事務所在桃園市，罷工行動也在桃園市，依民事訴訟法規定，訴訟應為桃園地方法院管轄，裁定訴訟移轉給桃園地院審理。

長榮航空不服提抗告，認為工會幹部發動罷工的行為地，除了在桃園外，也包括工會位於台北市的事務所，台北地院應有管轄權；台灣高等法院認為有理由，廢棄原裁定發回台北地院做適當處理。台北地院歷經近2年半時間審理，今天下午5點宣判。

長榮航空罷工事件。圖／聯合報系資料照片
長榮航空罷工事件。圖／聯合報系資料照片

罷工 長榮 桃園

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