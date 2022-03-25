桃園破獲9人詐欺公司 贓款匯款紀錄達8000萬

桃園中壢警分局本月21日破獲詐騙公司「天神下凡公司」，警方透過先前不斷至銀行臨櫃提領不明鉅款24歲的吳姓車手得知此詐騙集團後，成立專案小組偵辦，並持台灣桃園地方法院核發搜索票執行搜索，現場查扣贓款78萬7000元及作案工具等證物，並將涉案的空殼公司負責人邱姓主嫌及8名詐欺集團犯嫌依詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌送桃園地檢署偵辦。

上月15日派出所接獲銀行通報稱吳男至銀行以臨櫃方式提領不明鉅款，而吳男向警方坦承受詐欺集團指揮擔任車手工作，警方掌握後立即指揮成立專案小組開始偵辦，並溯源追查。

經查本案23歲邱姓主嫌使用Telegram通訊軟體與20至30歲其餘8人共組電信詐欺集團，並以「假投資」佯稱投資虛擬貨幣BIT－C平台方式，向不特定被害人謊稱投資可輕易獲利，致使多名被害人陷於錯誤，依照詐欺其成員的指示匯款至詐騙集團所指定之帳戶內。

被害人換款成功後，再由吳男至銀行以臨櫃方式提領詐騙所得鉅款並分別匯入其他詐欺其成員名下金融機構帳戶，再提供與邱嫌所綁定的網路銀行，並分派給收水的2名犯嫌。

為避免銀行警覺不明款項匯入而凍結帳戶，該詐騙集團設立「天神下凡公司」申請帳戶，由24歲吳姓犯嫌陸續臨櫃提領現金一空，經檢視扣案人頭公司存簿前後匯入計8000萬左右贓款紀錄。