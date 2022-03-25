議員詐助理費頻傳 主任檢建議修法變成補助議員實質薪資

國內議員詐領助理費弊案頻傳，有人喊冤也有人鋃鐺入獄。台中高分檢主任檢察官李慶義認為議員所聘的公費助理的補助款，就是給予議員彈性多元運用，既然可以彈性多元運用，聘用助理的資格，以及工作的內容，也都沒有限制，建議何不直接修法把它當成是補助議員的實質薪資，由議員自行運用，不但避免個案在認定上的困擾，也可以減輕院、檢在審理、偵辦這類案件上的負擔。

議員涉嫌詐領助理費頻傳，如嘉義市議員戴寧10年間涉嫌詐領助理費被羈押禁見、台北市議員林穎孟涉嫌詐領助理費獲百萬交保、前台北市議員童仲彥詐領助理費被判刑3年10月、台北市議員潘懷宗涉嫌詐領助理費被起訴。

以及台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費以25萬元交保、台南市吳通龍申報4萬月薪助理費每月只給3萬被判刑4月、高雄市前議員陳粹鑾詐領助理費入獄後仍搖控領取女兒任內助理費判10年重刑、台中市議員冉齡軒疑「以少報多」涉嫌詐領助理費遭羈押、高雄市議會議長曾麗燕被控詐領助理費遭起訴。

李慶義表示，議員所聘的公費助理的補助款，依照「地方民意代表費用補助條例」規定，是在總額不變的情況下，給予議員彈性多元運用，但並非給議員的實質薪資，故如有虛報詐領，仍是犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款的利用職務上的機會詐取財物罪。

但公費助理，並無任何資格限制，所以議員要聘自己的先生、太太、兄弟姊妹或子女，來擔任助理工作，於法均無不可。再者助理的工作內容、工作時間、工作場所，也都沒有任何規範，原則上悉由議員自行決定。

不管是白天或晚上，舉凡為議員跑攤、參加婚喪喜慶、宮廟或社團活動、發傳單、接電話等等，都可以是助理的工作。此外，更無不得兼職的限制，所以另有其他私人工作及職業的人，仍可以兼職來擔任議員的助理。

李慶義說，因虛報詐領補助款，有貪汙的問題，因此實務上，也採用「大水庫」的理論，只要領來的補助款，實際上用在聘請助理上面，都認為不構成貪汙罪。

例如把申報聘請甲助理的補助款，用來聘請乙助理，甚至用在議員其他服務處服務選民的開銷上，都會認為沒有不法意圖，除了申報不實，犯偽造文書罪外，尚不認為構成貪汙罪。

公費助理的補助款，因為可以彈性多元運用，所以虛報詐領補助款的案件，有些被認為有不法意圖，被以貪汙重罪法辦，有些則被認為沒有不法意圖，只處以偽造文書的輕罪，徒刑從8年、10年，到幾個月可以易科罰金，甚至直接緩起訴處分都有。