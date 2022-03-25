憲法法庭指比照上訴權人規定 律師可為被告利益提抗告

憲法法庭今做出第3號判決指出，刑事訴訟法第403條、第419條，關於抗告權人範圍準用上訴權人的規定，意指辯護人可以為被告利益提出抗告，但要取得被告的簽章，不得違背被告意思。

張姓男子因違反毒品危害防制條例，偵查中被台北地方法院裁定延長羈押禁見，律師替張提起抗告，但抗告狀上沒有張的簽章或指印，而被台灣高等法院駁回確定；張不服認為刑法訴訟法第403條、第419條相關規定違背憲法規定，2020年8月聲請大法官解釋。

刑事訴訟法第403條規定，「當事人對於法院之裁定有不服者，除有特別規定外，得抗告於直接上級法院。證人、鑑定人、通譯及其他非當事人受裁定者，亦得抗告。」

刑事訴訟法第419條規定，「抗告，除本章有特別規定外，準用第三編第一章關於上訴之規定。」

憲法法庭見解與過去實務認定不同，但做出合憲性解釋，刑事訴訟法第403條、第419條關於抗告權人的範圍，應準用上訴權人的規定，意思是律師可以為被告的利益而提起抗告，也仍須取得被告的簽章，確認和被告意思一致，而被告的法定代理人、配偶也有獨立抗告權。

憲法法庭指出，為了有效保障被告的訴訟權，辯護人對於羈押或延長羈押的裁定，可以為被告利益提抗告，沒有違背憲法保障人身自由、保障訴訟權的意旨。

憲法法庭認為，依照判決意旨，就被告可以抗告的事項，律師都可以為被告利益而抗告，也就是不限於羈押或延長羈押的裁定，其餘可以抗告的事項，律師都可以替當事人提抗告。