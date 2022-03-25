晚5個多小時才現身宜蘭地檢署 童仲彥：證件忘了又回家拿

金色力量黨主席童仲彥2011年擔任台北市議員期間，利用人頭詐領公費助理補助費5萬多元，被依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪，判刑3年10月，褫奪公權2年，被通知今天早上10點報到入監。童仲彥直至下午3點36分抵達宜蘭地檢署，他說，因忘了拿證件又回家拿，才會這麼晚到。

童仲彥聲請在宜蘭監獄執行，台北地檢署囑託宜蘭地檢署代為處理，並通知其今天上午10點報到入監。童仲彥今天下午3點56分搭乘計程車抵達宜檢報到，頭戴金色力量的帽子，穿著藍色上衣、牛仔褲，腳踩藍白拖鞋，手中還拎著一袋衣物。

被問及晚到一事，童仲彥表示，今天早上剛好忘了拿健保卡和身分證，又回去拿，最後叫計程車搭乘前往宜檢。他說，今天帶了衣服而已，並按照規定理頭。至於4月婚宴，他回應，尊重執行處。

宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，被告童仲彥在15點36分報到，經檢察官審查相關訴訟資料無誤，也發了執行指揮書，接下來就會發監執行。