茶葉罐塞3萬行賄官員沒成功 工友打掃驚見滿滿現金

桃園1名有媒體背景的劉姓老翁想和桃園農田水利會承租中路地區1塊土地經營停車場，竟偷塞3萬元紅包現金在茶葉罐內，送給水利會蔡姓、黃姓員工，2人沒打開就放在茶水間，結果經工友檢查時才驚覺裡頭滿滿是錢，案經調查局移送偵辦，檢方以劉涉犯行賄罪但給予緩起訴，依職權送再議。

檢調查，劉翁2020年3月23日向桃園農田水利會申請租用該會在中路的土地，原本打算做為停車場用途，並由水利會財務組蔡姓承辦人負責土地出租業務、李姓組長處理不動產管理包含土地出租及相關維護，依水利法認定，蔡、李都視同刑法上的公務員。

檢調查出，劉翁為了要順利能夠承租土地，同年4月27日下午3點多帶著裝有2萬元、1萬元紅包的茶葉禮盒跑到水利會，並直接交付給當時不知情的蔡、李，2人隨後將禮盒放到公共區域的桌上沒有特別留意查看內容物。

不久後水利會1名黃姓工友整理禮盒，一打開看才驚覺裡面竟然塞了2個紅包，裡頭塞了一共3萬元的現金，隨即向上通報並由桃園市調查處介入，經比對監視器畫面等掌握劉翁身分，依貪汙罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

檢方訊時，劉翁坦承不諱，與水利會相關員工證詞相符，並由查扣的茶葉禮盒、現金紅包，以及劉承租該處土地的申請書相關文件佐證。