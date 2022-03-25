颱風天也浮報加班費 新北某國中校長涉詐欺獲緩起訴
新北市某國中洪姓校長涉浮報加班費，趁著學校受新北市府教育局委託辦理「新北市國高中原住民學生族語分級認證測驗加強輔導密集班實施計畫」時，浮報11筆加班費，不法所得1萬7千餘元，新北地檢署檢察官考量洪姓校長認罪並繳回犯罪所得，予以緩起訴1年處分，期間應立悔過書，並支付國庫10萬元。
檢調調查，洪姓校長2018年起擔任新北市某國中校長，去年7月31日屆齡退休，他在2019年至2020年間浮報11筆加班費，明知自己不在新北市，仍虛報時數加班時數2至8小時不等，甚至連颱風天停止上班上課也浮報加班2小時，共計詐領加班費1萬7千餘元。
洪姓校長在偵查時對犯行坦承不諱，並主動繳回犯罪所得，新北地檢署考量洪姓校長坦承犯行，對犯行深表悔悟且犯罪情節不嚴重、不法所得不高，予以緩起訴1年處分，緩起訴期間應立悔過書，並向國庫支付10萬元。
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