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高雄車行詐領200多萬紓困補貼 負責人10萬交保

中央社 / 高雄25日電

高雄顏姓車行負責人以人頭司機或他人委託申請抽成方式陸續申請紓困4.0薪資補貼，牟利200多萬，直至監理所察覺有異。顏男訊後遭依詐欺、偽造文書聲押，雄院裁定10萬元交保。

行政院去年5月到7月為協助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的職業駕駛，推出「紓困4.0」方案，依據「交通部公路總局協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響遊覽車、計程車客運業及小客車租賃業駕駛人薪資補貼要點」，駕駛得透過公司行號申請每人新台幣3萬元薪資補貼，但高市警卻查出有車行利用人頭騙取補助。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，高雄市區監理所經比對發現顏姓租賃車行負責人，一次向監理機關申請70多筆薪資補貼，總金額高達200多萬元，監理所察覺有異，經查發現這間車行僅有6輛車，至今員工數也沒超過10人，據此檢附資料向高雄地檢署申告。

檢警調查，70多筆薪資補貼有的是UBER或白牌車駕駛委託車行辦理，顏男再從中抽成數千元；有的則是已離職或同行駕駛在不知情狀況下，資料被顏男拿去申請當作人頭。但實際上車行司機卻僅寥寥數人。

高市刑大3月17日上午持高雄地方法院核發搜索票，派員前往37歲顏男住處搜索，查扣桌上型電腦主機、筆記型電腦、涉案手機等證物，詢後依違反詐欺罪及偽造文書罪等案移送高雄地檢署偵辦，並傳喚10多人到案說明。

顏男一開始接受警詢和偵查時原否認犯行，但在遭雄檢聲押後才改口承認部分犯罪事實，高雄地檢署複訊認為他犯罪嫌疑重大，向高雄地方法院聲請羈押，法官裁定10萬元交保，全案仍待擴大釐清中。

薪資 警察 偽造文書

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