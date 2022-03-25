童仲彥詐助理費被判刑今入監 宜檢：若未到將拘提

金色力量黨主席童仲彥，2011年擔任台北市議員期間，利用人頭詐領公費助理補助費5萬多元，被依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪，判刑3年10月，褫奪公權2年，最高法院2月駁回上訴，全案定讞。台北地檢署囑託宜蘭地檢署代執行發監，通知童仲彥今天上午10點報到入監，截至下午1點30分，他仍未現身宜檢。

童仲彥聲請在宜蘭監獄執行，台北地檢署囑託宜蘭地檢署代為處理，且為確保發監執行，2個地檢署各簽發執行傳票合法送達童仲彥，報到時間均為今日上午10點。宜檢表示，入監通知書合法送達給當事人，童仲彥今天若無完成報到入監手續，宜檢將依法拘提。

童仲彥2011年11月1日至2012年2月29日間，明知沒聘用蔡姓男子擔任公費助理，卻拿蔡的存摺、提款卡和身分證影本，指示其他助理製作蔡的聘書，詐領逾12萬元。台北地方法院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪，判童7年6月徒刑，褫奪公權4年，偽造文書罪部分判5月徒刑，得易科罰金。

台灣高等法院二審認為，童仲彥扣除私聘助理的薪資，僅詐5萬餘元助理補助費，且其擔任議員期間有從事選民服務，改判3年10月徒刑，褫奪公權2年。