大人吵架小孩也受害 老婦對女童潑酸判賠

許姓老婦與鄰居婦人吵架，竟拿非鹽酸的清潔劑潑灑鄰婦的臉部，鄰婦女兒聽到母親喊痛聲，外出探望母親，不料也遭老婦潑酸，致母女倆眼睛都受傷。高雄地方法院依傷害罪，判罰老婦15萬元，另須賠償女童3萬元慰撫金。

判決指出，2019年9月底，以拾荒為生的許姓婦人（84歲）在高雄市大寮區，與女童的母親發生口角，女童的母親跟她到住處，她便拿清潔劑朝女童母親潑灑，女童聽見母親喊痛，出門探望，不料許姓老婦認為女童誣指她偷菜，竟又拿清潔劑潑女童，致女童眼角膜潰瘍，送長庚醫院治療。

由於許姓老婦年逾八旬，又無收入，高雄地方法院判罰老婦15萬元，可易服勞役，老婦上訴二審 駁回定讞。