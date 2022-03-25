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女清潔工遭男看護強制猥褻 避免有下個受害者拒和解

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男看護在台大醫院雲林分院工作，去年1月3日上午見院方外包清潔女員工行動不便，尾隨進入汙衣室內，從背後環抱，將手伸入工作圍兜服內，隔衣褲摸胸及撫摸下體，女方嚇的報警處理，一審判3年9月，張男表示願和女方和解，刑期太重，但女方不願和解，避免有下一個受害者，二審駁回上訴。

檢警調查，兩人當天都在台大醫院虎尾院區工作，女方是院方外包清潔公司員工，領有中度肢體障礙手冊，負責打掃工作，張男則負責該院區同樓層病床的看護工作。張男見女方行動明顯較常人不便，認有機可乘，上午7時30分至32分，尾隨女方進入汙衣室。

張男從女方背後環抱，並將手伸進其工作圍兜服內，隔著衣服撫摸胸部，再將手伸入其外褲及內褲，以手撫摸陰部，強制猥褻1次得逞。女方馬上告知公司主管、同事，再經醫院護理人員通報社工後報警處理，並提供該樓層監視器錄影畫面，警方循線查獲。

張男辯稱，女方當時沒有反抗，「我也不知道我為甚麼要這樣做，一時的衝動」。他也說，他的手沒有伸進去女方內褲裡面，只有伸進去外褲裡面，隔著內褲摸其外陰部。他提起上訴，主張想要跟女方和解，原審認他對身體障礙之女子犯強制猥褻罪，處3年9月量刑過重。

女方證稱，她當時剛上班，精神狀況良好，她極力推開被告，但對方力氣很大，她推不開，還是被對方得逞。她對被害情節指證歷歷，檢察官當庭請她行走，見有一跛一跛情形，與勘驗筆錄相符。

台南高分院合議庭認為，張男法定刑最輕是3年，最高則可判處10年，原審量處被告3年9月，客觀上也是中低度刑，並無過重疑慮。同時，女方具狀陳報：她因此案蒙受陰影，身心飽受困擾，她不願意原諒被告，也不願意跟對方和解，希望避免有下一位被害人。

合議庭表示，張男既然無法獲得女方的諒解，院方自應尊重被害人的感受，而無調降張男刑度的空間，駁回上訴。

台南高分院表示，張男既然無法獲得女方的諒解，院方自應尊重被害人的感受，而無調降張男刑度的空間，駁回上訴。圖／本報資料照
台南高分院表示，張男既然無法獲得女方的諒解，院方自應尊重被害人的感受，而無調降張男刑度的空間，駁回上訴。圖／本報資料照

台大醫院 猥褻

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