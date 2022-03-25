張靜偷拍案掀波瀾 檢協會：司改會破壞檢察官獨立辦案

針對台東地檢署偵辦律師張靜案引發波瀾，中華民國檢察官協會今天發聲明挺承辦檢察官。檢協會說，司法改革基金會為「張靜案」要求法務部究責，當然是破壞和壓縮檢察官的獨立辦案空間，更非尊重司法的行為。

司法改革基金會日前為台東地方檢察署檢察官偵辦張靜偷拍案，要求法務部究責，張靜昨天則對承辦檢察官、主任檢察官等人提出自訴案，檢協會今天發聲明支持檢察官獨立辦案。

檢協會說，檢察官知有犯罪嫌疑者，依法即有發動偵查釐清事實的責任，在偵審過程中檢察官的一切作為，必須遵照刑事訴訟法的規範並接受法院的監督。

協會說，如個案有實施強制處分的必要，應向法院聲請取得令狀，其間，偵查程序是否合法？被告有無羈押之理由？乃至於犯罪可否證明？均應由檢察官與被告、辯護人在法庭舉證攻防，經法院審酌後中立判斷，並提供不服判斷一方救濟管道，此為司法定紛止爭的基本原理及基石。