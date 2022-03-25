大甲鎮瀾兒童家園遭駭 詐團向3名捐助者詐財起訴

台中大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園公益網站，因委託的網軟公司遭駭客入侵，導致捐助者資料外洩，近300名捐款者接獲詐騙電話，至少8人被騙，詐騙金額達90多萬元。檢警循線逮獲詐團陳姓車手及共犯葉男，查出2人涉及3名捐款者遭詐財13萬餘元，台中地檢署今天依加重詐欺及洗錢罪嫌將陳男、葉男起訴。中檢持續擴大偵辦。

鎮瀾兒童家園院長顏莉敏說，疫情影響，公益社福機構捐款減少，現又遇上詐騙集團入侵，有些捐助者被騙後乾脆不捐款了，對機構打擊很大。

顏莉敏說，近300位捐款者陸續接獲詐騙電話，指稱因捐款系統出現問題，要求民眾提供信用卡資料核對身分，或到ATM、網路銀行進行操作，因對方表明是廟方或兒童家園的工作人員，至少有8人不疑有他被騙，詐騙金額達90多萬元。

起訴書指出，陳男（21歲）、葉男（22歲）是詐團成員，陳依葉指示拿取人頭帳戶提款卡，提領被害人遭詐騙款項後，再交付給葉，詐團於去年3月11日佯稱電商業者打電話給盧姓民眾，謊稱訂單設定錯誤，為解除需透過提款機操作，向盧詐財8萬6000元。

詐團於去年8月1日，在網路刊登借款訊息，向龍姓民眾詐取銀行帳戶，再由陳男、葉男交付給其他詐團成員，再於8月20日佯稱大甲兒童家園員工打電話給王姓民眾，謊稱因系統設定錯誤，每月扣款500元，再假冒郵局行員謊稱欲解除設定，需按指示操作提款機，向王詐財9萬元。

同年8月17日，詐團又以大甲鎮瀾兒童家園員工撥打電話給陳姓民眾，謊稱因捐贈扣款失敗、電腦作業錯誤，若欲解除定，需按指示操作款機，向陳姓民眾詐財2萬元。同年8月20日，又以同一手法，向薛姓民眾詐財2萬963元。