快訊

半夜地震...開Google地圖發現新竹湧現車潮！ 秒懂：工程師要上工了

扯！海巡隊員3個月內二度酒駕 喝米酒還開車上班

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

海巡署艦隊分署隊員林勇吉去年10月開車前往巡防區指揮部接勤途中，被警方攔查發現酒駕，懲戒法院判決降二級改敘；他同年12月又酒後駕車，酒測值達0.33毫克，懲戒法院另案審理後判決他休職6月，可上訴。

林2021年10月16日上午10時至下午2時許，在住處引用1瓶米酒，晚間8時許開車上路，前往巡防區指揮部接勤途中，被警方臨檢攔查，酒測值達0.42毫克，檢方處分緩起訴，懲戒法院去年12月21日判他降二級改敘。

未料，林2021年12月4日也在家中飲用米酒，晚間開車上路前往第九巡防區指揮部接勤途中，被警察攔查，酒測值達0.33毫克，檢方偵結後聲請法院簡易判決處刑。

海洋委員會認為林犯公共危險罪，違法事證明確，且他身為公務人員卻酒後駕車，導致民眾喪失對公務員執行職務的信賴，損害政府的信譽，將林移送懲戒法院審理。

懲戒法院認為，林除上述2次酒駕紀錄外，2011年也曾因酒後駕車判刑2月定讞，雖然林未到院答辯，但依據相關紀錄，認為事證明確，且林屢次不改，判休職6個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

酒駕 酒測

延伸閱讀

影／酒駕撞死台中女騎士 盧秀燕：不可原諒、嚴刑重辦

台中女騎士清晨被撞慘死 肇逃駕駛被逮...又是酒駕！

士林男酒駕違停還國罵 北市警手遭夾傷逮人送辦

車上藏毒閃警攔查還撞路人 他因「毒樹果實」被判無罪

相關新聞

扯！海巡隊員3個月內二度酒駕 喝米酒還開車上班

海巡署艦隊分署隊員林勇吉去年10月開車前往巡防區指揮部接勤途中，被警方攔查發現酒駕，懲戒法院判決降二級改敘；他同年12月...

張靜沒羈押成2天起訴 高檢署分案查是否「情緒性」辦案　

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，其委任律師張靜疑因違反個資法、妨害秘密罪被台東地檢署逮捕、聲押、起訴，過程爭議大；...

賣場店長勸戴口罩 男惱羞飆髒話還出言恐嚇處拘役30天

高雄喬姓男子因未戴口罩到左營某家連鎖賣場購物，入店時遭店長勸導，竟惱羞飆罵髒話，還出言恐嚇「16歲就出社會」、「黑白兩道...

童仲彥貪5萬判3年10月定讞 2檢察署今天執行

前民進黨籍台北市議員、金色力量黨黨主席童仲彥任職議員期間，利用人頭詐領助理補助費5萬元，遭判刑3年10月有期徒刑、褫奪公...

工程師當2幼兒面前狂砍妻70刀致死 輕判關14年定讞

台中市李姓工程師認為妻子因外遇而要求離婚，兩人多次爭吵，他前年拿水果刀、菜刀追殺妻子，當5歲和2歲小孩面前，拿刀猛砍妻子...

女高生上學途中遇襲 洗車工涉性侵聲押獲准

高雄1名高中女生10天前上學途中遇襲，當洗車工的黃姓男子在剛天亮，見女生獨自步行路上，竟起色心，涉嫌騎機車撞倒女生，將女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。