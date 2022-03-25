扯！海巡隊員3個月內二度酒駕 喝米酒還開車上班

海巡署艦隊分署隊員林勇吉去年10月開車前往巡防區指揮部接勤途中，被警方攔查發現酒駕，懲戒法院判決降二級改敘；他同年12月又酒後駕車，酒測值達0.33毫克，懲戒法院另案審理後判決他休職6月，可上訴。

林2021年10月16日上午10時至下午2時許，在住處引用1瓶米酒，晚間8時許開車上路，前往巡防區指揮部接勤途中，被警方臨檢攔查，酒測值達0.42毫克，檢方處分緩起訴，懲戒法院去年12月21日判他降二級改敘。

未料，林2021年12月4日也在家中飲用米酒，晚間開車上路前往第九巡防區指揮部接勤途中，被警察攔查，酒測值達0.33毫克，檢方偵結後聲請法院簡易判決處刑。

海洋委員會認為林犯公共危險罪，違法事證明確，且他身為公務人員卻酒後駕車，導致民眾喪失對公務員執行職務的信賴，損害政府的信譽，將林移送懲戒法院審理。

懲戒法院認為，林除上述2次酒駕紀錄外，2011年也曾因酒後駕車判刑2月定讞，雖然林未到院答辯，但依據相關紀錄，認為事證明確，且林屢次不改，判休職6個月。