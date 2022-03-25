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童仲彥貪5萬判3年10月定讞 2檢察署今天執行

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前民進黨籍台北市議員、金色力量黨黨主席童仲彥任職議員期間，利用人頭詐領助理補助費5萬元，遭判刑3年10月有期徒刑、褫奪公權2年定讞，台北地檢署今天傳喚童發監執行。

由於童仲彥申請在宜蘭監獄執行，台北地檢署囑託宜蘭地檢署代處理，不過，為確保發監執行，2個地檢署各簽發執行傳票合法送達童仲彥，到案的時間均為今天上午10時。

童仲彥2011年11月1日至2012年2月29日間，明知沒聘用蔡姓男子擔任公費助理，卻拿蔡的存摺、提款卡和身分證影本，指示其他助理製作蔡的聘書詐領12萬餘元，一審判7年6月徒刑，褫奪公權4年，偽造文書罪部分判5月徒刑，童上訴。

台灣高等法院審理認為，童仲彥扣除私聘助理的薪資僅詐領5萬餘元助理補助費，改判3年10月徒刑，褫奪公權2年，童再上訴。

最高法院日前審理認為，二審依卷內證據詳盡調查，且說明取捨證據、不採信童的辯解，二審認事用法沒有違誤，駁回童的上訴，全案定讞。

金色力量黨主席童仲彥。本報資料照片
金色力量黨主席童仲彥。本報資料照片

童仲彥 宜蘭 台灣高等法院

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