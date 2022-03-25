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工程師當2幼兒面前狂砍妻70刀致死 輕判關14年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台中市李姓工程師認為妻子因外遇而要求離婚，兩人多次爭吵，他前年拿水果刀、菜刀追殺妻子，當5歲和2歲小孩面前，拿刀猛砍妻子70刀致死，見警察到場再拿刀自殘，最高法院依殺人罪判刑14年，全案定讞。

李懷疑妻子和同事發生婚外情，而妻子則認為李忙於工作、忽略家庭，心生離婚的念頭，兩人多次溝通仍難以化解歧異，還曾傳訊息「我無時無刻都想殺人」、「越想越興奮，甚至會高興」給妻子。

他2020年4月29日凌晨1時許，上班期間請假回家，再和妻子激烈爭吵，他用手肘緊勒妻子頸部，再拿3把刀從2樓臥室追砍妻子至1樓客廳。當時，兩人5歲和2歲小孩在場，目睹李砍殺妻子共70刀致死，痛哭失聲，過程中妻子大喊救命，鄰居報警處理，警方趕抵現場，從落地窗看見李仍持續砍殺妻子，而破窗而入，制止李行凶；李見案情曝光，持刀割手腕、刺腹部，員警噴灑辣椒水制伏李。

李否認犯行，供稱「我對犯案過程沒有印象，但當時沒有傷害妻子的想法，也沒有傷害或殺害妻子的意思」。一審認為，李面對婚姻難題，無法化解雙方歧見，釀成大錯，但他有負擔家計，不是遊手好閒的人，不具特別惡性，這是社會家庭悲劇，認為李仍有教化可能，依殺人罪判刑15年。

案件上訴，台中高分院二審根據鑑定報告，認為李犯案時因先前患的精神疾病，導致他辨識行為減低，一審未審酌而減刑有所不當；二審審酌李持刀連續砍殺妻子70處，自2樓追擊至1樓，手段殘暴，且他不顧夫妻情誼，更不顧2子尚屬稚齡幼童，狠心剝奪妻子生命，稚子自此失恃，再無母親可依賴，終身抱憾。

二審指出，李犯後仍否認殺人犯意，至今未能與被害家屬和解，或賠償家屬損害，念及李犯案時僅30歲，無任何前科，且李沒有不顧家庭，或是遊手好閒、自私自利的人，本案屬社會、家庭悲劇，改判14年徒刑；檢方不服提上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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示意圖／ingimage
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殺人 離婚 婚姻

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