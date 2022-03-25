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女高生上學途中遇襲 洗車工涉性侵聲押獲准
高雄1名高中女生10天前上學途中遇襲，當洗車工的黃姓男子在剛天亮，見女生獨自步行路上，竟起色心，涉嫌騎機車撞倒女生，將女生強拖到暗處性侵，女生大聲呼救，引起路人注意，黃姓男子才趕緊騎車逃逸。警方循線逮捕黃，昨天高雄地檢署聲押他獲准。
據了解，黃姓男子（36歲）3月16日清晨時分，從高雄市大寮區住處騎機車外出，在高雄市區到處繞，隨機尋找下手目標，發現穿制服的女生步行在人行道，他見女生獨自1人，四下無人，便騎上人行道將女生撞倒，馬上下車摀住女生的嘴巴，將女生拖到附近暗處，戴手套涉嫌以手性侵女生。
女生遭突來的侵襲，驚聲大叫，不斷掙扎極力反抗，附近晨運的路人聽到女生持續的求救聲，趕上阻止，黃姓男子見有人趕來，馬上住手，騎機車逃逸。
警方據報，循線追查涉案歹徒，發現穿著黑色外套、黑色褲子的黃姓男子，利用2頂安全帽遮住牌照，逃離案發地以後，曾在途中變裝掩人耳目，警方調相關影像，經路人指證確是涉案人，查出黃的身分，追去大寮區黃的住處，查獲黃變裝後的灰色外套及淺色牛仔褲，黃才承認受經濟壓力及精神狀況不佳，才尋找對象下手。
檢方因黃隨機尋下手目標，認為他有可能再反覆實施性妨害性自主，為維護婦女安全，昨天向法院聲押黃姓男子，法官並以黃有逃亡之虞准押。
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