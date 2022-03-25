賣場店長勸戴口罩 男惱羞飆髒話還出言恐嚇處拘役30天

高雄喬姓男子因未戴口罩到左營某家連鎖賣場購物，入店時遭店長勸導，竟惱羞飆罵髒話，還出言恐嚇「16歲就出社會」、「黑白兩道都沒在怕」，隨後離去，事後遭店家提告，經地院審理，將喬男依恐嚇危害安全罪，處拘役30天，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，去年國內防疫時期，喬男於3月4日上午8 時17分許，前往左營某家連鎖賣場，因未戴口罩，遭店長勸導，喬男竟惱羞以台語怒飆對方「○你娘機掰」、「○你娘」等語；此外，還出言恐嚇「我16歲就出社會」、「黑白兩道都沒在怕，你給伶杯試看看」，隨後自行徒步離開。

事後店家報警並對喬男提告，警詢及偵查時，喬男矢口否認犯行，還辯稱他未與人發生糾紛。卻遭店家出示影片、錄音打臉。