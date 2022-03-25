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張靜沒羈押成2天起訴 高檢署分案查是否「情緒性」辦案　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

媒體人彭文正之辯護律師張靜。報系資料照／記者卜敏正攝影
媒體人彭文正之辯護律師張靜。報系資料照／記者卜敏正攝影
媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，其委任律師張靜疑因違反個資法、妨害秘密罪被台東地檢署逮捕、聲押、起訴，過程爭議大；台灣高等檢察署花蓮檢察分署認有必要了解經過，分案指派檢察官黃怡君行政調查。

台東地檢署指揮警方對張靜、張靜的女友黃桂青發動偵查，本月22日聲押張靜失敗之後，24日火速起訴，檢察官是否「情緒性辦案」？為避免落人口實，檢察高層認為有調查的必要。

另外，案件曝光之後，法界質疑檢察官適用的個資法、妨害秘密並非重罪，張靜逃亡的可能性亦不高，檢察官卻聲押辦案，公權力運用偵查武器有無比例失衡？是否「大砲打小鳥」？也須查明。

台東檢方的偵查作為，法界掀波，除了台北市、台中市律師職業工會、台東律師公會聲援張靜，民間司改會、中華人權協會也齊聲表態，加上檢察體制內改革團體「劍青檢改」支持檢察官辦案，兩股勢力叫陣不已。

事實上，「張靜案」衍生2個重要執法爭點，包括「逮捕的合法性」、「羈押的必要性」，兩者皆有關檢察官辦案有無兼顧程序正義、人權，如果聲押不成2天內可以起訴案件，起訴代表蒐證已完備，那聲押的目的何在？

對於辦案相關爭議，法務部日前責成台灣高檢署對檢察官辦案是否得宜行政查察，花蓮高分檢隨即指派檢察官黃怡君主責調查業務。

依台東地檢署昨天公布的「張靜案」起訴資料，張靜與黃桂青為男女朋友關係，分為台東縣台東市「綠絲美髮美體沙龍」負責人、服務人員，張靜指示保全人員在按摩房間天花板架設監視錄影、錄音設備，以攝入來店客全裸更衣及裸露隱私的部位，偷拍時間長達5年以上。

張靜 檢察官 台東

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