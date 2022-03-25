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外籍女看護睡覺遭摸下體 八旬阿公無罪卻要賠18.5萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

菲律賓籍女子來台灣擔任家庭看護，負責照顧八旬陳姓男子的妻子，她指控陳多次趁自己睡覺時，動手摸下體和胸部，她迫於報警離職，由庇護中心安置。陳刑事部分獲判無罪確定，民事部分，女子求償薪資損失和精神慰撫金共18萬5000元，一審簡易庭敗訴，案件上訴，台北地方法院合議庭逆轉判陳應全額賠償，全案確定。

女子提告主張，她2018年4月24日受雇於陳的兒子，在住處幫忙照顧陳的妻子，但同年4月26日至28日間某日凌晨5時許，陳趁她睡覺時徒手摸下體；同年5月9日凌晨5時許以同樣手法再摸她的下體，同年5月18日凌晨又觸摸她的胸部。

女子指出，她身心受創，被迫於報警離職，由庇護中心安置，之後才順利轉換新雇主，受有薪資損失8萬5000元，另請求精神慰撫金10萬元，要求陳賠償18萬5000元。等語。

陳抗辯，經法院判決，自己已獲無罪確定，且外籍看護工作期間表現不良，他兒子、雇主有意更換外勞，女子知道後才故意提出性騷擾告訴，以提早轉換雇主。女子事後無異狀，也沒有就醫紀錄，難以證明身心受創，請求精神賠償不合理，且薪資已在調解時結清，女子請求薪資損失也無理由。

台北地院簡易庭認為，女子對於陳究竟是隔著棉被，或隔著內褲被摸下體等細節，說法前後有歧異，又依案發地點照片所示，女子睡覺的單人床高度較低、靠近地板，若陳要性騷擾，得彎腰或蹲下才能摸到女子的下體、胸部，而陳案發當時已80歲，年歲已高，行動力較青壯年人緩慢，是否可能彎腰觸碰女子，又於被發現後立即收手、轉身離開，有所疑問，判陳免賠。

女子不服提上訴，合議庭指出，女子警詢、偵查和法院審理時分別由外事警察和通譯來翻譯，語意會產生誤差，即使陳述細節有略為差異，也不足以影響陳述的憑信性。

再者，根據女子和仲介翻譯老師的對話紀錄、蒐證影片，又女子事後也有向陳的兒子，也就是雇主飯影被性騷擾，認定陳確實有所犯行，逆轉判陳要賠18萬5000元確定。

示意圖／ingimage
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薪資 性騷擾 外籍看護

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