狠繼父打斷10歲女兒門牙 寒流關陽台任憑她發抖睡地板

桃園周姓男子身為1名10歲女童繼父，自認小孩不乖、不聽管教，竟連續徒手、拿棍子痛毆到傷痕累累，連門牙都打斷，甚至在2月寒流來時把她關在陽台，任憑女童冷到發抖睡在地板過夜，法院痛批造成女童身心巨大痛苦，依妨害幼童發育罪判他10月徒刑，可上訴。

檢警調查，周2020年2月4日至17日間，認為女童不乖、不聽話，竟然就在家拿棍子、皮帶及掃把，以每周約2、3次頻率痛毆她臉部、手腳，還出拳攻擊對方眼睛嘴巴，甚至將女童關在陽台不讓她進屋。

當時才2月多正值寒冬，女童被鎖在外冷到直發抖，但因周男狠心堅持不願意開窗，導致她只能蜷縮在角落躺在地板上睡覺過夜，全案經鄰居向桃園市府檢舉後，周男凌虐女童一事才曝光。

女童當時全身傷痕累累，除眼眶、耳朵有挫傷外，門牙也硬生生被打斷；檢方訊時，周坦承毆打女童，但動機、次數則模糊交代不清，醫院驗傷指出女童全身新舊傷遍布，經評估高度懷疑有身體受虐。

且桃園市府從2019年8月起，就有多次該家庭通報家暴的紀錄，女童已列為保護個案處置。檢方認為，周男時予毆打、食不使飽，或病不使醫、傷不使療等行為，已構成「凌虐」導致女童成傷，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴。