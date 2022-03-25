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同袍眾目睽睽下遭上銬搜索 無辜軍人衰捲運毒獲賠24萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

六軍團許姓職業軍人經營AirBnB套房遭捲入運毒，但檢調僅憑包裹上寫他為收件人就聲押、依運毒種罪起訴，法院認定檢方舉證薄弱，經一、二審判許無罪確定；許再聲請刑事補償，主張他眾目睽睽下在營區被上銬搜索，毀壞其榮譽、同袍信任，法院判准補償1日4000元，一共24萬4000元。

桃園地檢署起訴指出，許男當時是陸軍六軍團裝甲第584旅中士組長，2019年5月14日和不詳人士從比利時走私，將2公斤的K他命夾藏在燈具內輸入國內，並以許名字的羅馬拼音為收件人，還有手機、住家電話，經海關攔查開箱發現，檢調趁許簽收時逮捕，許落網遭收押、起訴。

審理時，許男堅決否認運毒，辯稱包裹是他AirBnB的馬來西亞房客，因對方說想寄東西來向他索取地址，自己身為房東沒多問就提供，且本身有做國際代購，原以為是經退貨的鞋子送來，因漢光演習無法收寄放管理室，根本不知是毒品，領包裹以為是他的東西，還沒拆封就被調查人員攔下。

桃園地院審酌，檢方起訴內容並無許和寄送毒品不詳人士對話、收受報酬事證，若許和運毒者有犯意聯絡，從事如此高風險行為，所得利潤應不少，或至少幾個共犯間彼此應有聯絡資料、訊息，但監聽譯文並未發現，檢方也沒提出許的動機、利潤分配，採信許辯詞。

法院再勘驗警方秘錄器，發現許從警衛室領取包裹後，隨即被調查官等人攔住、盤查，可見未等許將包裹帶回、轉交，難排除他不知內容為何物僅收受的可能性，而許若明知要運毒，卻提供真實姓名並親自領取，甘冒職業軍人遭處重刑、經營房東被解約等風險，已違背常情。

且事發後，許租屋處、營區辦公室及寢室都被搜索，但除了該毒包裹外，其餘手機、筆電內都查無和本件相關事證，無從認定許運毒有關聯，判他無罪。全案經檢察官上訴，台灣高等法院也認為，檢方起訴證據都未達一般人可以確信，認為上訴無理由，駁回其訴，許無罪確定。 

許無罪後向法院聲請刑事補償，主張一共遭羈押61日，請求每天補償最高額5000元。許還說，按他時他年僅25歲，是職業軍人日薪966.6元，案發遭國防部撤職、停用5年，損失年終及考績獎金，且檢調在他營區眾目睽睽下將他上銬、搜索，損壞其榮譽及同袍信賴造成他精神痛苦。

法院審酌，許男突遭羈押無法工作、身心煎熬等，認為每日補償以4000元為適當，認定他無罪判決確定前，受羈押61日，判處准予補償24萬4000元。

許姓軍人無辜捲入運毒案獲判無罪，他曾遭收押61日向法院聲請刑事補償，桃園地院判准予補償24萬4000元。記者曾健祐／攝影
許姓軍人無辜捲入運毒案獲判無罪，他曾遭收押61日向法院聲請刑事補償，桃園地院判准予補償24萬4000元。記者曾健祐／攝影

軍人 漢光演習 桃園

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